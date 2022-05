Lista de dispensas do PSG tem Wijnaldum, Navas e outros 10 jogadores

Antes de contratar para a próxima temporada, o PSG terá uma grande missão de reduzir seu atual elenco; confira quem pode sair

Depois de uma temporada longe das expectativas, o Paris Saint-Germain já começa a planejar as possíveis saídas do elenco. Com a chegada de Luís Campos, aliás, como diretor esportivo, no lugar do brasileiro Leonardo, muito se fala nas contratações, mas uma das principais missões do dirigente será reduzir o atual elenco.

Na França, porém, existe muita curiosidade sobre o desempenho do diretor português após seu trabalho no Monaco e Lille, já que o antecessor era criticado por muitas contratações em seu nome e pouco planejamento.

De fato, o nome que atrai mais barulho é Neymar. De Doha, lugar onde está os principais donos do clube, ao vestiário parisiense, seu futuro é dividido. O PSG, no entanto, estaria disposto a sentar para conversar sobre uma possível saída do craque brasileiro. Porém, o próprio jogador declarou recentemente, em entrevista ao Canal+, que deve permanecer na França.

“Quero jogar bem e ganhar a Champions League e a Copa do Mundo. São minhas ambições para a próxima temporada. Tem que ser com o Paris. Tenho contrato com o PSG, então não há escolha. Então sim, vai ser com o PSG", disse Neymar.

Entre os potenciais iniciantes da lista, existem nomes conhecidos. Alguns craques, que quase desapareceram do radar, como Mauro Icardi, que mantém um interesse importante na Itália, ou Julian Draxler. O argentino não é mais popular na capital e o PSG quer dispensar ele.

O alemão, no entanto, terá que escolher entre seu conforto e sua ambição pessoal, já que pode estar na lista de convocados para a próxima Copa do Mundo. Mesmo assim, o campeão mundial de 2014 se sente bem em Paris... mesmo quando não está jogando.

Copa do Mundo? Georginio Wijnaldum se afasta disso. Depois de uma temporada com poucos minutos de jogo, o holandês está pensando seriamente no que fazer para encontrar seu lugar na seleção. Como seu compatriota, Thilo Kehrer está bem em Paris. A tendência é vê-lo ir cumprir seu contrato até 2023, antes de encontrar um outro lugar.

Sobre Abdou Diallo, o novo diretor deve ter uma conversa pessoal com o jogador, já que o zagueiro estará na próxima Copa do Mundo e, ainda, tem boas chances de uma vaga no time titular francês, apesar do clube querer negociá-lo.

Ainda no time, há muitos jogadores cujo contrato expira em um ano e a situação pode ser uma verdadeira dor de cabeça neste verão, como Idrissa Gueye, que se envolveu na polêmica de negar a usar uma camisa com as cores da bandeira LGBTQIA+. Dessa forma, se um clube se apresentar, o PSG considerará seriamente a proposta.

Outros dois meio-campistas que ficarão sem contrato em 2023: Eric Junior Dina Ebimbe e Leandro Paredes. O primeiro não deve cumprir seu último ano de contrato e está pronto para deixar Paris. Seu objetivo, na verdade, é ter mais tempo de jogo, enquanto tem times interessados nos cinco principais campeonatos.

O meio-campista argentino, por sua vez, mantém forte interesse na Itália, mas também sabe que terá que se preparar o melhor possível para a Copa do Mundo no Qatar. Mesmo assim, ele sabe que seu nome foi oferecido regularmente a muitos clubes durante as janelas de transferências anteriores e que o PSG está procurando negociá-lo.

A um ano do fim de seu contrato, Alphonse Areola acaba de encerrar seu empréstimo ao West Ham, da Inglaterra, onde poderá retornar permanentemente nas próximas semanas. Acredita-se que as negociações ocorram rapidamente entre o PSG e o semifinalista da Liga Europa.

Depois de uma temporada em Nice, o goleiro Marcin Bulka deve continuar na equipe. O polonês já acertou com o clube um contrato de quatro anos, mas a provável saída de Julien Fournier, atual técnico, está atrasando a conclusão do negócio.

Aina no gol, é sobretudo a situação de Keylor Navas que terá de ser monitorizada pelo novo diretor. O goleiro quer ficar, mas não quer reviver a mesma situação desta temporada, onde revezava a posição com Gianluigi Donnarumma.

Acima de tudo, ele está esperando que a nova direção decida sobre a hierarquia dos goleiros, enquanto a anterior havia decidido a favor de Gianluigi Donnarumma. Segundo apurou a GOAL, Luís Campos quer vendê-lo, mas seu destino dependerá de Sergio Rico.

Assim como Navas, o meio-campista Ander Herrera tem mais dois anos de contrato. Apesar disso, o espanhol sente-se bem em França, mas é um dos jogadores que o clube pretende vender. No mesmo setor, Rafinha poderia ficar em definitivo na Real Sociedad após um temporada emprestado.

O jovem meio-campista, Edouard Michut, também não deve permanecer na França, com o clube procurando um time para emprestá-lo e até vender.

Além disso, o clube parisiense deve apostar nos jogadores da base, como Alloh, Bitumazala, Noireau-Dauriat, Chabrol, Baldé, Pembele, Nagera, para se juntar ao experiente elenco do time principal.

Para Luís Campos, no entanto, este verão europeu não promete ser fácil, com algumas chegadas e muitas saídas.