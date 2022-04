PSG deve tentar saída de Sergio Ramos no meio do ano

Com contrato válido até junho de 2023, Sergio Ramos não deve ter seu vínculo renovado com o Paris Saint-Germain. Segundo o ‘Le Parisien’, o zagueiro tem o desejo de seguir no clube, mas os dirigentes não possuem o interesse de ampliar o vínculo devido às diversas lesões do jogador desde que chegou a Paris.

“Gostaria de jogar entre mais 4 e 5 anos em alto nível e depois ter outra experiência. Tenho dois anos em Paris, vamos tentar fazer três e depois veremos. Enquanto o físico aguentar, acho que posso manter minha mente focada”, disse Ramos ao Prime Video, em 11 de abril. Um desejo que promete ser difícil de realizar. Com 7,3 milhões de euros (37 milhões de reais) por temporada, ele sabe muito bem que provavelmente não melhorará o salário outro lugar.

A lenda do Real Madrid apareceu em apenas 9 jogos com a camisa parisiense nesta temporada, considerando todas as competições. Muito pouco para um atleta que recebe um salário altíssimo e que deveria trazer sua experiência nas partidas decisivas (ele não jogou nenhum confronto de Liga dos Campeões nesta temporada). O PSG está, portanto, buscando logicamente se livrar de seu jogador. Resta saber se uma opção diferente da rescisão amigável surgirá.