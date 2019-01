PSG define preço para transferência de Adrien Rabiot

Meia segue afastado do elenco parisiense enquanto aguarda definição de seu futuro; contrato se encerra no fim da temporada

Mesmo com o contrato previsto para acabar no fim da temporada atual, o PSG não pretende deixar Adrien Rabiot sair da equipe sem receber algum valor por isso.

Deste modo, a diretoria parisiense estipulou o preço de 15 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) para que o time interessado possa contratar o meia.

Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

O jogador francês está afastado do restante do elenco desde a recusa de assinar um novo vínculo com a agremiação de Paris. Ele não está com o restante do time, que foi para o Qatar realizar uma intertemporada.

A situação de Rabiot no PSG também piorou consideravelmente com a tentativa de sua mãe e empresária, Veronique Rabiot, de forçar a saída do camisa 25 sem que houvesse compensação financeira para o time.