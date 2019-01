PSG corre atrás de substituto de Rabiot e foca em jogador do Borussia Dortmund

Jogador atualmente é reserva dos aurinegros, o que facilitaria a negociação em termos financeiros

Com a iminência da saída de Adrien Rabiot para o Barcelona, o PSG corre atrás da reposição para o setor do meio-campo e pode ter uma novidade vinda da Alemanha.

De acordo com o jornal Team, os parisienses observam Julian Weigl, do Borussia Dortmund, como possível sucessor do camisa 25 do conjunto francês.

Apesar de ser convocado com frequência por Joachim Löw para a seleção da Alemanha, o jogador é reserva do time aurinegro, que lidera a Bundesliga com 42 pontos, seis a mais que o segundo colocado, Bayern de Munique.

Considerando o status atual do meia, é possível que a negociação aconteça com preço abaixo do mercado. Weigl tem 23 anos e começou sua trajetória profissional no 1860 Munique, de onde saiu para o Dortmund. Ele também é observado pelo Tottenham.