PSG faz consulta por Malcom, mas negócio é visto como improvável

Paris Saint-Germain ainda não enviou proposta ao Zenit para levar o atacante ao Parc des Princes no mercado da bola

O Paris Saint-Germain fez uma consulta pela contratação de Malcom, atacante do Zenit, da Rússia. A ida para o Parc des Princes no mercado da bola, no entanto, é tratada como uma operação improvável, como soube a GOAL.

Os franceses ainda não apresentaram qualquer tipo de proposta para tirar o atacante do futebol russo na atual janela de transferências. O clube fez apenas uma sondagem inicial para entender a situação do brasileiro na Rússia.

Malcom, de 25 anos, tem vínculo com o Zenit até 30 de junho de 2027. Contratado pelo clube em agosto de 2019 por €40 milhões (R$ 167,7 milhões à época), ele assinou uma renovação em 22 de julho do ano passado. O atacante é tratado como um nome importante nos bastidores do clube.

Hoje, o principal entrave para a transferência do brasileiro é a questão do Fair Play Financeiro da UEFA, bastante rigoroso nas ligas europeias nos últimos anos. O Paris Saint-Germain gastou nas contratações de Vitinha, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches e Nordi Mukiele. O clube evita uma nova transferência onerosa, o que poderia causar problemas com a regra imposta pela confederação local.

O interesse do PSG em Malcom, que não deve avançar no atual mercado da bola, é acompanhado de perto pelo Corinthians. O clube paulista tem direito a 2,5% de uma futura transferência por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA e se anima com a possibilidade de embolsar após eventual venda do atacante.