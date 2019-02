PSG avalia possibilidade de "perdão" a Rabiot

Tuchel negou que tenha pedido reintegração do jogador afastado do grupo principal desde dezembro

Apesar dos rumores que indicam um possível retorno de Rabiot, o técnico do PSG, Thomas Tuchel, negou neste sábado (2) que tenha pedido a reintegração do jogador afastado do grupo principal desde dezembro após o fracasso das negociações sobre a renovação de seu contrato.

"Eu não pedi isso. A situação é a mesma que em novembro. O clube decidiu suspender Adrien e, como eu disse, posso entender o clube e aceito isso. Esta é a mesma situação agora. Nada mudou", disse.

Vale lembrar que Rabiot recorreu ao comitê judiciário da Liga Francesa de Futebol - LFP, e foi reintegrado aos treinamentos da equipe principal do Paris Saint-Germain na última semana.

O jogador de 23 anos chegou a ser especulado no Barcelona no fim do ano passado, enquanto outros grandes clubes europeus seguem interessado no atleta.