"P*rra, ele é brilhante!" - Harvey Elliott, joia do Liverpool, tem tudo para brilhar num futuro próximo

O jogador de 17 anos, com dez assistências e cinco gols pelo Blackburn Rovers, recebeu elogios de seu companheiro de equipe Stewart Downing, ex-Reds

Harvey Elliott tem o potencial de se tornar um titular frequente no time do Liverpool, de acordo com o ex-meia dos Reds, Stewart Downing.

O jogador de 17 anos, que aparece na 26ª posição na lista do prêmio NXGN 2021, entregue pela Goal ao melhores jovens jogadores de futebol do mundo, está em excelente forma durante seu empréstimo ao Blackburn Rovers, da Championship, onde é companheiro de Downing.

O ex-jogador do Fulham já fez nove partidas pelo Liverpool desde que chegou ao time, no meio de 2019, e Downing, que passou duas temporadas em Anfield, acredita que Elliott é capaz de se estabelecer como uma verdadeira opção para Jurgen Klopp no futuro.

O que foi dito?

"Pelo que vi até agora, com certeza ele vai estar na Premier League", disse Drowning em entrevista exclusiva à Goal.

"Conheço bem Jonathan Woodgate [treinador do Bournemouth] e ele é muito próximo de Michael Edwards [diretor esportivo do Liverpool]. Ele me perguntou sobre Harvey quando veio para o Blackburn, e eu falei 'p*rra, ele é brilhante!'"

"É seu entendimento de jogo, quando passar a bola, quando driblar, quando entrar, quando ficar aberto. Para alguém tão jovem, é uma grande coisa".

"Woody me disse que eles têm grandes expectativas para ele no Liverpool, e eu posso ver o porquê. Mas ele sabe melhor do que ninguém que ainda tem um grande trabalho em mãos para entrar na equipe".

"Uma coisa é fazer isso no Blackburn, mas estamos falando de um time que quer ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões. O Liverpool tem que desafiar, e Harvey tem que tirar Salah do time!"

"Mas as coisas podem acontecer. Se Salah sair ou se machucar, então ele pode ter uma chance, e cabe a ele aproveitá-la.

"Ele tem a qualidade, e atuar com jogadores melhores vai trazer o seu melhor. E Klopp obviamente gosta dele, então tem uma chance".

O que mais Downing disse?

Avaliando a passagem de Elliott no Blackburn, onde ele já fez um total de 34 jogos sob comando de Tony Mowbray, Downing não foi nada além de positivo.

"Jogamos contra o Liverpool durante o lockdown na última temporada, e ele entrou", disse. "Jogou apenas meia hora, mas se destacou com sua maturidade, como jogou".

"Ele faz bem as coisas simples, e parece loucura dizer isso porque as pessoas pensam que é fácil, mas muitos jovens não fazem isso".

"Ele tem sido bastante consistente. Parece ter uma energia ilimitada! Treina todos os dias, já jogou a maioria dos jogos, e suas atuações têm sido consistentes".

An incredible solo goal from Liverpool starlet Harvey Elliott 🤩pic.twitter.com/Liw8p8Bfw3 — Goal (@goal) December 13, 2020

"O treinador provavelmente teve que protegê-lo um pouco e escolher os jogos em que ele pode descansar, mas o problema é que ele tem sido o nosso coringa!".

"Ele e Adam Armstrong têm um grande relacionamento, eles parecem estar no mesmo compasso. Adam consegue os gols e Harvey consegue as assistências. E isso tornou muito difícil deixá-lo de fora.

"Mesmo quando faz um jogo 'discreto', ele ainda é nosso jogador mais criativo!"

O que o Liverpool pensa dele?

Elliott é visto dentro do clube como um jogador com potencial para jogar como titular.

O Liverpool enfrentou forte concorrência de times como Manchester City, Real Madrid e PSG para contratar o jogador do Fulham. Os Reds acabaram pagando uma taxa que poderia atingir mais de £ 4 milhões (R$ 31 milhões).

Pelo Fulham, ele se tornou o jogador mais jovem a atuar pela Premier League, em um jogo diante dos Wolves, quando tinha apenas 16 anos e 30 dias de vida. E desde que se mudou para Anfield, ele se tornou o jogador mais jovem a começar um jogo para os Reds, ao fazer sua estreia contra o MK Dons em setembro de 2019, com 16 anos e 174 dias de idade.

Ele assinou seu primeiro contrato profissional em julho de 2020, quando Klopp falou sobre o potencial do jovem. "Harvey é uma perspectiva tão empolgante", disse Klopp. "Eu amo sua atitude, entusiasmo, bravura - amo que ele tem a quantidade certa de confiança e atrevimento no futebol".

Elliott, que faz parte da mais recente seleção sub-19 da Inglaterra, voltará a Anfield no meio do ano, e o Liverpool está ansioso para avaliar as melhoras que ele teve durante sua temporada no Ewood Park. A expectativa é que ele se destaque na pré-temporada da equipe de Klopp.

