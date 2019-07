Liverpool contrata atleta mais jovem a disputar um jogo da Premier League

Garoto revelado pelo Fulham já fez sua estreia com a camisa vermelha

O concluiu a transação para sua segunda contrataçao para a temporada 2019/20. A equipe de Jurgen Klopp conta agora em seu elenco com Harvey Elliott, atacante revelado pelo que tem apenas 16 anos.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

O adolescente é o jogador mais jovem a atuar pela Premier League, quando entrou em campo em duelo do Fulham contra o em abril. Ele já havia feito sua estreia no time principal contra o Milwall na Inglesa com apenas 15 anos.

Elliott é comparado a Gareth Bale e atraía o interesse de clubes endinheirados como , , e .

O jovem fez sua estreia com a camisa vermelha já neste domingo, ao entrar em campo na derrota por 3 a 0 para o em amistoso. Elliott foi reserva e substituiu Georginio Wijnaldum aos 34min do segundo tempo.

Campeão europeu e vice da Premier League, o Liverpool já havia se reforçado com o defensor holandês Sepp van den Berg, de 17 anos, revelado pelo PEC Zwolle. O primeiro compromisso oficial dos comandados de Klopp vale título: o duelo contra o Manchester City pelo , a supercopa da , no próximo domingo.