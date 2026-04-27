Provocação antes do jogo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique: “Não há time melhor do que nós”

O Paris Saint-Germain precisa derrotar o Bayern de Munique para chegar novamente à final da Liga dos Campeões. O técnico Luis Enrique, pelo menos, não teme o adversário alemão, que recentemente conquistou o título nacional.

Enrique participou na segunda-feira da coletiva de imprensa que antecede o grande confronto europeu de terça-feira no Parc des Princes. O técnico espanhol ressalta que o PSG e o Bayern são as melhores equipes da Europa, tanto na defesa quanto no ataque.

“O Bayern está um pouco à nossa frente em termos de consistência. Porque já venceu tantas vezes nesta temporada. Mas, considerando o que mostramos como equipe, estamos acima do Bayern. Não há time melhor do que o nosso”, acirra Luis Enrique o clima antes do clássico da Liga dos Campeões.

“Eu já disse isso após a fase de grupos, quando terminamos fora dos oito primeiros. E estou apenas repetindo agora”, afirma o otimista técnico do PSG, que, apesar dos elogios à sua equipe, tem muito respeito pelo adversário de terça-feira.

“O Bayern tem muitos jogadores de alto nível. E um técnico que consegue extrair as qualidades individuais de cada jogador. Com isso, ele montou uma equipe de verdade”, elogia o colega Vincent Kompany.

Luis Enrique sabe que Michael Olise está em excelente forma nas últimas semanas. “Tenho grande admiração por todos os jogadores do Bayern, não apenas por Olise”, enfatiza o técnico do PSG, que venceu a Liga dos Campeões na temporada passada.

“Gosto de assistir ao Bayern, é um dos meus times favoritos. Porque sempre joga um futebol ofensivo. Não há favorito, pois jogos como esse são decididos por detalhes. Mas, claro, estamos muito confiantes”, afirma o técnico do PSG.