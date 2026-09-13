O maior artilheiro da história da Polônia voltou a destacar seu valor esportivo no empate contra o clube da Flórida. Lewandowski, que levou o time a campo como capitão na quinta-feira, marcou o gol da vantagem momentânea de Chicago.

Não foi a primeira grande atuação do atacante de 38 anos nos Estados Unidos. Desde sua transferência sem custos no verão, o veterano já soma sete gols e duas assistências em 13 jogos oficiais.

É justamente esse faro de gol que segue impressionando seu treinador. "Essa vontade de buscar a bola e depois chutá-la para o gol dessa maneira. Não há muitos atacantes nesta liga que consigam marcar um gol assim", declarou Berhalter.

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O que Gregg Berhalter elogia especialmente em Robert Lewandowski?

Além do retorno esportivo, o técnico de Chicago destaca sobretudo as qualidades humanas e a influência do reforço sobre a hierarquia dentro do elenco. O ex-jogador do Bayern de Munique teria mudado de forma perceptível a estrutura em Illinois em pouquíssimo tempo e elevado o nível em todos os setores.

"A comunicação no time provavelmente está cinco vezes melhor desde que Robert chegou, e isso é uma parte essencial do papel dele. Ele mostra que quer vencer, dá para ver o quanto isso é importante para ele", prosseguiu Berhalter. Para aumentar ainda mais os números de Lewandowski, porém, o treinador também cobra os companheiros do polonês: "Nós simplesmente precisamos trabalhar ainda melhor para colocá-lo em boas posições."

A transferência de Lewandowski para a América do Norte já vinha se desenhando na primavera. Em maio, o atacante anunciou oficialmente que não renovaria seu contrato com o Barcelona, que estava chegando ao fim. O Chicago Fire agiu no fim de junho e garantiu os serviços do jogador excepcional sem custos a partir de 1º de julho. Pouco antes, Lewandowski havia fracassado contra a Suécia nos playoffs da Copa do Mundo com a seleção polonesa.

Robert Lewandowski conquistou ao todo 14 títulos de liga

Com a ida para os Estados Unidos, o atacante abriu um novo capítulo em uma carreira notável. Na Alemanha, na Espanha e em sua terra natal, a Polônia, o atacante conquistou ao todo 14 títulos de liga. O maior sucesso de sua carreira veio em 2020, quando venceu a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique e completou a tríplice coroa. Também em nível internacional ele estabeleceu marcas: com 167 partidas pela seleção e 89 gols, é de forma incontestável o recordista de jogos e de gols por seu país.

Em Chicago, Lewandowski segue os passos de nomes importantes. No Fire, ele trilha o caminho de Bastian Schweinsteiger. Seu ex-companheiro dos tempos de Munique defendeu a franquia da MLS por quase três anos a partir de 2017, antes de encerrar ali a carreira como jogador no outono de 2019.