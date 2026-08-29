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imago-sport-1081796109.jpgDeFodi Images
Rian Rosendaal

Traduzido por

Provável escalação do PSV: Geertruida fará sua estreia como titular?

Utrecht x PSV
Utrecht
PSV
Eredivisie

O PSV visita o FC Utrecht neste domingo. Peter Bosz dará a Lutsharel Geertruida sua estreia como titular pela equipe visitante? O duelo no Stadion Galgenwaard começa às 12h15 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2. 

Sergiño Dest começa como lateral-direito em Utrecht, com Mauro Júnior ganhando uma vaga entre os titulares pelo lado esquerdo. Armando Obispo terá Geertruida ao seu lado no miolo da zaga, com o defensor assumindo a vaga de Ryan Flamingo.

Guus Til, Kodai Sano e Noah Fernandez também formam o meio-campo do atual campeão nacional contra o Utrecht. Contratado na janela de verão, Sven Mijnans terá de esperar e torcer por uma entrada no decorrer da partida.

Ruben van Bommel, em grande fase contra o FC Groningen, ocupa o lado esquerdo do ataque. Ivan Perisic será o garçom pela direita, com Ricardo Pepi como referência no time de Bosz.

O PSV começou com dificuldades contra o Groningen, mas acabou vencendo por 5 a 1. Já o Utrecht deixou escapar pontos nos acréscimos fora de casa contra o Sparta Rotterdam: 3 a 3. 

Eredivisie
Utrecht crest
Utrecht
UTR
PSV crest
PSV
PSV

Provável escalação do PSV: Kovar, Mauro Junior, Obispo, Geertruida, Dest, Til, Sano, Fernandez, Van Bommel, Pepi, Perisic.

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