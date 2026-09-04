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imago-sport-1082163091.jpgPro Shots
Rian Rosendaal

Traduzido por

Provável escalação do PSV: Bosz surpreende com escolha no ataque

Ajax x PSV
Ajax
PSV
Eredivisie

O PSV enfrenta o Ajax neste sábado no clássico da Eredivisie. Peter Bosz faz uma mudança no ataque, prevê o Voetbalzone. Ajax x PSV começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1. 

Peter Bosz escolhe Matej Kovar no gol da equipe visitante de Eindhoven. Sergiño Dest e Mauro Júnior começam contra o Ajax, respectivamente, nas laterais direita e esquerda. Ryan Flamingo e Armando Obispo voltam a formar a dupla de zaga do PSV. Lutsharel Geertruida, portanto, fica novamente fora do time.

Sven Mijnans marcou um belo gol contra o FC Utrecht na semana passada e, como recompensa, ganha uma função de camisa 10 contra o Ajax. Kodai Sano e Noah Fernandez completam o meio-campo do PSV no clássico da Eredivisie.

Sem Pepi contra o Ajax 

Ricardo Pepi não vive grande fase nas últimas semanas. Por isso, Bosz recorre a Guus Til como centroavante da equipe visitante, principalmente por causa de sua capacidade de movimentação. Ivan Perisic, pela direita, e Ruben van Bommel, pela esquerda, ocupam as pontas na Johan Cruijff ArenA.

Eredivisie
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Ajax
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PSV
PSV

O PSV impressionou com a vitória por 6 a 1 sobre o FC Utrecht, que ficou sem chances diante do atual campeão nacional, especialmente na reta final. Isso deve dar a confiança necessária ao time de Bosz na preparação para o duelo contra o Ajax.

Provável escalação do PSV (4-3-3): Kovar; Dest, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Fernandez, Sano, Mijnans; Perisic, Til, Van Bommel.

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