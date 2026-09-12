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Peter BoszIMAGO
Rian Rosendaal

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Provável escalação do PSV: Bosz muda a equipe em duas posições

PSV x Sparta Rotterdam
PSV
Sparta Rotterdam
Eredivisie

O PSV fecha a rodada da Vriendenloterij Eredivisie neste domingo contra o Sparta Rotterdam. O Voetbalzone espera que Peter Bosz faça mudanças em duas posições. PSV x Sparta começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1. 

Matej Kovar será o goleiro no Philips Stadion. Mauro Júnior volta após suspensão e substitui Filip Kostic na lateral esquerda. Sergiño Dest começa na direita, e Lutsharel Geertruida e Armando Obispo terão de conter o atacante do Sparta.

Paul Wanner não causou grande impressão na quinta-feira contra o Shakhtar Donetsk e será substituído por Noah Fernandez. O destaque Kodai Sano e Guus Til completam o meio-campo do time de Eindhoven neste domingo.

Na frente, sem surpresas na escalação do PSV para o jogo em casa contra o Sparta. Ivan Perisic, Ricardo Pepi e Ruben van Bommel terão de garantir que o PSV siga na cola do líder AZ.

O PSV venceu o Ajax por 3 a 1 na semana passada e, com isso, ganhou muita confiança. O empate por 1 a 1 contra o Shakhtar foi um pequeno balde de água fria para o atual campeão nacional.

Eredivisie
PSV crest
PSV
PSV
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA

Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Sano, Fernandez, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.

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