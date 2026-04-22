Provável escalação do PSV: Bosz dá a um jogador a chance de estrear na Eredivisie e decide sobre Veerman

O PSV é campeão e, portanto, entra sem muita pressão na partida em casa contra o PEC Zwolle, na quinta-feira. O técnico Peter Bosz parece já ter definido a escalação para uma das últimas partidas da temporada, segundo prevê o Voetbalzone. PSV x PEC Zwolle começa às 21h e será transmitido ao vivo pela ESPN2.

Nick Olij fará sua estreia na Vriendenloterij Eredivisie nesta quinta-feira, revelou Bosz na quarta-feira, na coletiva de imprensa do PSV antes da visita do time de Zwolle. Matej Kovar terá, portanto, uma folga nesta fase final da temporada.

Bosz não vê motivo para alterar sua defesa. Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski e Mauro Júnior formam, da direita para a esquerda, a defesa do PSV em casa.

Joey Veerman ficou de fora recentemente contra o Sparta Rotterdam, mas retorna ao meio-campo contra o PEC. Ismael Saibari e Guus Til completam o meio-campo do PSV contra o time que ocupa a metade da tabela na Eredivisie.

Esmir Bajraktarevic recebe novamente uma chance de Bosz na ponta direita do ataque do campeão. Ricardo Pepi é o líder do ataque e Ivan Perisic deve criar perigo pela ponta esquerda no Philips Stadion.

O PSV não teve dificuldades contra o PEC no início da temporada e venceu facilmente por 0 a 4 em Zwolle. Na ocasião, Tristan Gooijer recebeu um cartão vermelho, fazendo com que os jogadores de Zwolle jogassem com dez jogadores por meia hora.

Provável escalação do PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.