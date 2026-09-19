Provável escalação do PSV: Bosz bate o martelo sobre o herói do hat-trick Mijnans

O PSV tem pela frente neste domingo a difícil missão de vencer o FC Twente no De Grolsch Veste. Peter Bosz mantém em grande parte a formação que venceu o Sparta Rotterdam por 4 a 1 na semana passada. O duelo em Enschede começa às 14h30 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 3.

Matej Kovar não foi bem no lance do 0 a 1 do Sparta, mas, para Bosz, isso não é motivo para barrar o goleiro. Também não há mudanças na defesa do PSV: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo e Mauro Júnior têm lugar no time titular.

Paul Wanner e Kodai Sano, que marcaram contra o PSV, precisam dar controle ao meio-campo diante do Twente. Guus Til é a peça mais adiantada no meio-campo dos visitantes de Eindhoven.

Bosz promoveu ampla rotação contra o Sparta e deu a Sven Mijnans uma chance como centroavante. O meia de origem respondeu de imediato com um hat-trick. No entanto, ele volta a dar lugar a Ricardo Pepi. Ivan Perisic (pela direita) e Ruben van Bommel (pela esquerda) também retornam ao ataque do PSV.

Depois de uma largada em falso, o PSV venceu o Sparta por 4 a 1 e é o líder da Eredivisie. O Twente se instalou no pelotão de cima com uma vitória por 2 a 0 sobre o lanterna ADO Den Haag.

Provável escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.