Provável escalação do Feyenoord: variante bem-sucedida recebe a preferência

O Feyenoord busca contra o PEC Zwolle uma revanche pela derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Liga dos Campeões. Luciano Valente parece ser deslocado para a linha de ataque, prevê o Voetbalzone. PEC x Feyenoord começa no domingo, às 16h45, com transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Tjark Ernst começa debaixo das traves em Zwolle, apesar de um duelo difícil em Barcelona. Givairo Read (na direita) e Mika Mármol (na esquerda) são os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe formam o coração da defesa do time de Roterdã.

Charles Vanhoutte e Gjivai Zechiël têm mais uma vez lugar no time titular no meio-campo. Oussama Targhalline entrou contra o Barcelona, e Giovanni van Bronckhorst ficou satisfeito com isso. "Queríamos mudar um pouco no segundo tempo em termos de pressão, especialmente com Valente pelo lado para entrar mais no jogo. Oussama executou isso bem, o que permitiu pressionar um pouco mais à frente. Essa é uma força do Targhalline", disse o treinador na sexta-feira, em entrevista coletiva.

Anis Hadj Moussa ocupa a ponta direita no ataque, com Luciano Valente atuando pela esquerda. Nacho Ferri, que viu um gol ser anulado contra o Barcelona por impedimento, é a referência ofensiva do Feyenoord em Zwolle.

O Feyenoord venceu o NEC fora de casa na semana passada por 3 a 1. O PEC conquistou um meritório ponto contra o Sparta Rotterdam (2 a 2) e é um time de meio de tabela na Eredivisie.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.