Provável escalação do Feyenoord: variante bem-sucedida ganha preferência

O Feyenoord busca diante do PEC Zwolle uma revanche pela derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Champions League. Luciano Valente parece ser deslocado para a linha de ataque, prevê o Voetbalzone. PEC x Feyenoord começa no domingo, às 16h45, com transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Tjark Ernst começa debaixo das traves em Zwolle apesar de um duelo difícil em Barcelona. Givairo Read (à direita) e Mika Mármol (à esquerda) são os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe formam o coração da defesa de Roterdã.

Charles Vanhoutte e Gjivai Zechiël têm novamente uma vaga no time titular no meio-campo. Oussama Targhalline entrou contra o Barcelona, e Giovanni van Bronckhorst ficou satisfeito com isso. ''Queríamos mudar algo na segunda metade em termos de pressão, especialmente com Valente pelo lado para entrar mais no jogo. Oussama cumpriu bem esse papel, o que permitiu pressionar um pouco mais à frente. Essa é uma qualidade de Targhalline'', disse o treinador na sexta-feira, em um compromisso com a imprensa.

Anis Hadj Moussa ocupa a ponta direita no ataque, com Luciano Valente atuando pela esquerda. Nacho Ferri, que teve um gol anulado contra o Barcelona por impedimento, é a referência ofensiva do Feyenoord em Zwolle.

O Feyenoord venceu o NEC fora de casa na semana passada por 3 a 1. O PEC conquistou um ponto meritório contra o Sparta Rotterdam (2 a 2) e é um time de meio de tabela na Eredivisie.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.