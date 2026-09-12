Provável escalação do Feyenoord: variante bem-sucedida ganha a preferência

O Feyenoord busca, contra o PEC Zwolle, dar o troco pela derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Champions League. Luciano Valente parece ser deslocado para a linha de ataque, prevê o Voetbalzone. PEC x Feyenoord começa no domingo, às 16h45, e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Tjark Ernst começa debaixo das traves em Zwolle, apesar de um duelo difícil em Barcelona. Givairo Read (pela direita) e Mika Mármol (pela esquerda) são os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe formam o miolo da defesa de Roterdã.

Charles Vanhoutte e Gjivai Zechiël têm novamente uma vaga entre os titulares no meio-campo. Oussama Targhalline entrou contra o Barcelona, e Giovanni van Bronckhorst ficou satisfeito com isso. "Queríamos mudar um pouco no segundo tempo em termos de pressão, especialmente com Valente pelo lado para entrar mais no jogo. Oussama executou isso bem, o que permitiu pressionar um pouco mais à frente. Essa é uma qualidade de Targhalline", disse o treinador na sexta-feira, em entrevista coletiva.

Anis Hadj Moussa ocupa a ponta direita no ataque, com Luciano Valente atuando pela esquerda. Nacho Ferri, que teve um gol anulado contra o Barcelona por impedimento, é a referência ofensiva do Feyenoord em Zwolle.

O Feyenoord venceu o NEC fora de casa por 3 a 1 na semana passada. O PEC conquistou um meritório ponto contra o Sparta Rotterdam (2 a 2) e é um time de meio de tabela na Eredivisie.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.