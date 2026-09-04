Provável escalação do Feyenoord: substituto de Ueda definido

O Feyenoord enfrenta o NEC neste sábado. A grande questão é: quem vai substituir Ayase Ueda no ataque da equipe de Roterdã? NEC x Feyenoord começa às 16h30 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.
Tjark Ernst vai defender o gol do Feyenoord em Nijmegen. Givairo Read começa como lateral-direito, com Javi López iniciando pelo lado esquerdo. Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol são os zagueiros centrais no time de Giovanni van Bronckhorst.
Charles Vanhoutte é, no meio-campo, o substituto de Oussama Targhalline, que não deixou a melhor impressão contra o ADO Den Haag. Gjivay Zechiël e Luciano Valente são os outros meio-campistas do Feyenoord no De Goffert.
Substituto de Ueda
Anis Hadj Moussa, ligado no meio da semana ao Al-Ittihad, terá de levar perigo pela direita no ataque. Gaoussou Diarra é o garçom pela ponta esquerda. Nacho Ferri substitui Ueda, que se transferiu para o Lille OSC, como centroavante mais adiantado. O retornado Reiss Nelson possivelmente será usado como opção no banco.
O Feyenoord viu o ADO abrir 2 a 0, mas, após uma forte reação, empatou por 2 a 2 em casa. O NEC foi melhor: fora de casa, venceu o PEC Zwolle por 3 a 1.
Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.