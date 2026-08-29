Provável escalação do Feyenoord: Mármol ou López começa como lateral esquerdo?

O Feyenoord recebe o ADO Den Haag em casa no domingo. Giovanni van Bronckhorst parece manter a confiança nos nomes já estabelecidos, como prevê o Voetbalzone. O confronto em De Kuip começa às 14h30 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.

Tjark Ernst será o goleiro do Feyenoord. Givairo Read e Mika Mármol serão os laterais-direito e esquerdo contra o ADO. Van Bronckhorst escolhe Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe como zagueiros centrais.

O técnico do Feyenoord não vê necessidade de mudanças no meio-campo de Roterdã. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël e o capitão Luciano Valente, portanto, começam a partida em De Kuip.

Van Bronckhorst também mantém nomes conhecidos no ataque. Gaoussou Diarra, portanto, começa novamente pela ponta esquerda, com Anis Hadj Moussa como seu companheiro pelo lado direito. Ayase Ueda será o atacante mais avançado do Feyenoord.

O Feyenoord venceu na semana passada o SC Cambuur por 5 a 2 em um duelo movimentado. O ADO, em casa, não teve chances contra o FC Groningen (4 a 1) e ainda espera pelo primeiro ponto nesta temporada.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.