O Feyenoord abre a temporada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, fora de casa, contra o Barcelona. Anis Hadj Moussa vai mesmo começar jogando, prevê o Voetbalzone. Barcelona x Feyenoord começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo no canal principal da Ziggo Sport.

Tjark Ernst defenderá o gol do time de Roterdã. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol (da direita para a esquerda) formam a defesa do Feyenoord no Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst escolhe nomes já conhecidos para o meio-campo do Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte e Luciano Valente. Oussama Targhalline pode esperar por uma chance saindo do banco em Barcelona.

Hadj Moussa, que viu uma transferência para o Al-Ittihad melar e perdeu o duelo com o NEC por ter se atrasado duas vezes, começa no ataque pelo lado direito. Nacho Ferri é a referência no ataque, e Gaoussou Diarra deve levar perigo pela esquerda.

Reiss Nelson ainda não tem permissão de trabalho e, por isso, está fora da lista do Feyenoord. Jerayno Schalken, que causou boa impressão contra o NEC, foi levado por Van Bronckhorst para a Espanha.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Zechiël, Vanhoutte, Valente; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.