Provável escalação do Feyenoord: formação de sucesso ganha nova chance

O Feyenoord enfrenta o FC Utrecht no domingo, e o técnico Giovanni van Bronckhorst parece disposto a manter a equipe que venceu o PEC Zwolle por 7 a 0 na semana passada. O duelo em De Kuip começa às 12h15 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.
Tjark Ernst volta a estar no gol dos Rotterdammers. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol formam, da direita para a esquerda, a defesa contra o FC Utrecht.
Também não há surpresas no meio-campo do Feyenoord. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël e Oussama Targhalline também ganham uma vaga no time titular do treinador para o duelo com os visitantes de Utrecht.
Anis Hadj Moussa começa pela direita no ataque, com Nacho Ferri como referência ao lado dele. Luciano Valente atua pela esquerda e tem liberdade para puxar para dentro, abrindo espaço para Mármol.
"Se você olhar para as últimas escalações, fica muito claro como jogamos com o Luciano partindo da esquerda. Nas últimas semanas, esse foi o time que teve bom desempenho. Naturalmente, é isso que você procura", explicou Van Bronckhorst na sexta-feira, em entrevista coletiva.
O Feyenoord, portanto, venceu o PEC com autoridade e agora está em terceiro, a dois pontos do líder PSV. O FC Utrecht ocupa o meio da tabela após a vitória no fim (2 a 1) sobre o Excelsior.
Provável escalação: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.