O Ajax busca revanche na Eredivisie Vriendenloterij após a derrota por 3 a 1 para o PSV. O técnico Míchel faz algumas mudanças na equipe contra o Fortuna Sittard, como prevê o Voetbalzone. O duelo em Limburg começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Marc-André ter Stegen estará no gol em Sittard. Anton Gaaei será a peça mais à direita na linha de quatro da defesa. Thilo Kehrer substitui Aaron Bouwman, que precisa se recuperar após a entrada de Ruben van Bommel na semana passada. Youri Baas será o parceiro defensivo de Kehrer contra o Fortuna. Caio Henrique começa como lateral esquerdo.
Sofyan Amrabat estreou contra o PSV saindo do banco e desta vez estará entre os titulares. Davy Klaassen e Julian Brandt completam o meio-campo do Ajax contra a equipe de Danny Buijs. Jorthy Mokio, portanto, dá um passo atrás neste momento.
Steven Berghuis recebe novamente a chance de se provar como ponta direita, enquanto Abdellah Ouazane poderá mostrar seu talento pelo lado esquerdo. Tolu Arokodare é o comandante do ataque dos visitantes de Amsterdã.
O Ajax fez frente ao PSV por muito tempo, mas acabou perdendo em casa por 3 a 1. O Fortuna venceu o ADO Den Haag, que briga na parte de baixo da tabela, por 3 a 2 e, com isso, se acomodou no pelotão intermediário da Eredivisie.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.