O Ajax busca revanche na Eredivisie Vriendenloterij após a derrota por 3 a 1 para o PSV. O técnico Míchel faz algumas mudanças na equipe contra o Fortuna Sittard, como prevê o Voetbalzone. O duelo em Limburg começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Marc-André ter Stegen será o goleiro em Sittard. Anton Gaaei é a peça mais à direita na linha de quatro defensores. Thilo Kehrer substitui Aaron Bouwman, que precisa se recuperar após a entrada de Ruben van Bommel na semana passada. Youri Baas será o parceiro defensivo de Kehrer contra o Fortuna. Caio Henrique começa como lateral esquerdo.
Sofyan Amrabat estreou contra o PSV saindo do banco e desta vez começará como titular. Davy Klaassen e Julian Brandt completam o meio-campo do Ajax contra a equipe de Danny Buijs. Jorthy Mokio, portanto, dá um passo atrás neste momento.
Steven Berghuis ganha nova chance de se provar como ponta direita, enquanto Abdellah Ouazane poderá mostrar seu talento pelo lado esquerdo. Tolu Arokodare será a referência no ataque dos visitantes de Amsterdã.
O Ajax fez frente ao PSV por muito tempo, mas acabou perdendo em casa por 3 a 1. O Fortuna venceu o ADO Den Haag, que briga na parte de baixo da tabela, por 3 a 2 e, com isso, se instalou no pelotão de cima da Eredivisie.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.