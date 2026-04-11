Provável escalação do Ajax: Óscar García altera a equipe em duas posições

O Ajax busca se redimir após a humilhante derrota por 1 a 2 para o FC Twente na semana passada. Isso deve acontecer neste sábado, na visita ao lanterna Heracles Almelo. O técnico Óscar García está preocupado principalmente com o meio-campo do time de Amsterdã. Heracles x Ajax começa às 21h e será transmitido ao vivo pela ESPN 2.

Davy Klaassen, Youri Regeer e Kian Fitz-Jim também estão fora contra o Heracles. Além disso, o zagueiro Takehiro Tomiyasu não está em condições físicas ideais para ser titular em Almelo. Joeri Heerkens ficará fora dos gramados por algum tempo devido a uma lesão no tornozelo, conforme foi divulgado esta semana.

Maarten Paes é alvo de críticas frequentes, mas continuará defendendo o gol do Ajax contra o Heracles. Anton Gaaei (direita) e Lucas Rosa (esquerda) são os laterais, com Josip Sutalo e Youri Baas formando a dupla de zagueiros centrais.

Jorthy Mokio assinou na quinta-feira um novo contrato com o Ajax e espera poder associar a isso uma boa atuação em Almelo. Sean Steur volta a ser titular, enquanto Oscar Gloukh ganha novamente uma chance devido às muitas ausências no meio-campo.

Steven Berghuis volta a começar na sua posição habitual de ponta-direita, com Mika Godts encarregado de criar perigo pela esquerda. Wout Weghorst, que marcou contra o FC Twente, é o líder do ataque do Ajax contra o seu antigo clube.

Conquistar o segundo lugar será difícil para o Ajax, já que a diferença para o Feyenoord é de seis pontos. O time de Roterdã enfrenta neste fim de semana o NEC, terceiro colocado, que tem apenas um ponto a menos que o Feyenoord.

Provável escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa; Steur, Gloukh, Mokio; Berghuis, Weghorst, Godts.