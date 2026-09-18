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Rian Rosendaal
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Provável escalação do Ajax: Míchel não mantém equipe que venceu por 5 a 1

Ajax x Excelsior
Ajax
Excelsior
Eredivisie

O Ajax volta a jogar em casa, desta vez contra o Excelsior. O técnico Míchel parece retornar a uma equipe com nomes conhecidos. Ajax x Excelsior começa no sábado, às 20h00, e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

O treinador espanhol escolheu no meio de semana, contra o Willem II (5 a 1), Maarten Paes, Lucas Rosa, Owen Wijndal e Kasper Dolberg. Agora, porém, Míchel volta a dar preferência à escalação de antes.

Marc-André ter Stegen fica no gol. Anton Gaaei substitui Lucas Rosa na lateral direita. Thilo Kehrer e Youri Baas são os zagueiros contra o Excelsior. Caio Henrique assume a vaga pela esquerda no lugar de Owen Wijndal.

Davy Klaassen e Julian Brandt mantêm seus lugares no meio-campo dos Amsterdammers. Sofyan Amrabat retorna como volante, o que tira Jorthy Mokio da equipe. 

Tolu Arokodare, convocado pela Nigéria, retorna como referência no ataque. Steven Berghuis atua pela direita, com Oscar Gloukh recebendo novamente a confiança na ponta esquerda.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
AJX
Excelsior crest
Excelsior
EXC

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Gloukh.

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