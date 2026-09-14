Provável escalação do Ajax: Míchel muda o time em todos os setores

O Ajax recebe nesta terça-feira o recém-promovido Willem II. O técnico Míchel muda sua equipe em todos os setores, prevê o Voetbalzone. O duelo na Johan Cruijff ArenA começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.
Lucas Rosa ganha a preferência sobre Anton Gaaei na lateral direita. Thilo Kehrer teve uma forte estreia como titular contra o Fortuna Sittard e novamente formará a dupla de zaga com Youri Baas. Caio Henrique mantém seu lugar no lado esquerdo da defesa.
Sofyan Amrabat e Julian Brandt voltam a começar no meio-campo do Ajax. O treinador espanhol dos Amsterdammers escolhe desta vez Davy Klaassen, o que faz com que Jorthy Mokio fique no banco.
Steven Berghuis será o garçom pela direita no ataque, com Abdellah Ouazane atuando pela esquerda. Tolu Arokodare será a referência do Ajax contra os visitantes de Tilburg.
O Ajax conseguiu vencer o Fortuna por nada menos que 5 a 1 e, portanto, chega confiante para o duelo com o Willem II. A equipe de Tilburg conquistou meritóriamente um ponto na partida fora de casa contra o co-líder AZ (1 a 1).
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.