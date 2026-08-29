O Ajax retoma a temporada na Eredivisie Vriendenloterij neste domingo, fora de casa, contra o Telstar. Míchel faz algumas mudanças na equipe, prevê o Voetbalzone. O duelo em Velsen-Zuid começa às 16h45 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.
Marc-André ter Stegen será o goleiro do Ajax. Lucas Rosa deixa a posição de lateral-direito para a entrada de Anton Gaaei. Aaron Bouwman e Youri Baas formam a dupla de zaga dos visitantes, com Caio Henrique na lateral esquerda.
Youri Regeer saiu cedo contra o FC Sion e será substituído por Jorthy Mokio contra o Telstar. Davy Klaassen e Julian Brandt completam o meio-campo do Ajax neste domingo.
Tolu Arokodare marcou duas vezes contra o FC Sion e, por isso, mantém Marcos Leonardo no banco. Steven Berghuis, pela direita, e Abdellah Ouazane, pela esquerda, devem abastecer o ataque pelos lados.
O Ajax não jogou na semana passada, por causa dos confrontos em nível europeu. O Telstar perdeu há duas semanas por 3 a 1 para o Sparta Rotterdam.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Mokio, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.