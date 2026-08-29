Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1082043231.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduzido por

Provável escalação do Ajax: Míchel faz duas mudanças em seu time

Telstar x Ajax
Telstar
Ajax
Eredivisie

O Ajax retoma a temporada na Eredivisie Vriendenloterij neste domingo, fora de casa, contra o Telstar. Míchel faz algumas mudanças na equipe, prevê o Voetbalzone. O duelo em Velsen-Zuid começa às 16h45 e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Marc-André ter Stegen será o goleiro do Ajax. Lucas Rosa deixa a posição de lateral-direito para a entrada de Anton Gaaei. Aaron Bouwman e Youri Baas formam a dupla de zaga dos visitantes, com Caio Henrique na lateral esquerda.

Youri Regeer saiu cedo contra o FC Sion e será substituído por Jorthy Mokio contra o Telstar. Davy Klaassen e Julian Brandt completam o meio-campo do Ajax neste domingo.

Tolu Arokodare marcou duas vezes contra o FC Sion e, por isso, mantém Marcos Leonardo no banco. Steven Berghuis, pela direita, e Abdellah Ouazane, pela esquerda, devem abastecer o ataque pelos lados.

O Ajax não jogou na semana passada, por causa dos confrontos em nível europeu. O Telstar perdeu há duas semanas por 3 a 1 para o Sparta Rotterdam.

Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Ajax crest
Ajax
AJX

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Mokio, Klaassen, Brandt; Berghuis, Arokodare, Ouazane.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google