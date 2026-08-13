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Bart DHanis

Traduzido por

Provável escalação do Ajax: Míchel aponta substituto de Steven Berghuis

Ajax

O Ajax enfrenta o FC Shelbourne na noite de quinta-feira, na Irlanda. Os Amsterdammers esperam chegar aos playoffs da Conference League e defendem uma vantagem de 3 a 1.

Depois de ter superado o FK Vojvodina com relativa facilidade na segunda fase preliminar, o Shelbourne também foi derrotado sem maiores problemas na Johan Cruijff ArenA na última quinta-feira.

O Ajax desperdiçou um grande número de chances e ainda sofreu um gol na reta final, o que mantém o Shelbourne com um fio de esperança de chegar aos playoffs.

Para isso, os irlandeses terão de vencer Marc ter Stegen pelo menos duas vezes. O goleiro alemão começou debaixo das traves no último fim de semana contra o PEC Zwolle, na vitória por 2 a 0, e deixou boa impressão.

À frente dele, a defesa do Ajax será formada por Owen Wijndal, que entra no lugar de Caio Henrique, Daley Blind, que ganha a preferência sobre Youri Baas, Aaron Bouwman e Lucas Rosa.

Liga da Conferência
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Shelbourne
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Ajax crest
Ajax
AJX

No meio-campo, Míchel vai escolher Youri Regeer, Davy Klaassen e Oscar Gloukh. O trio atuou junto até aqui em todos os jogos da Conference League.

No ataque, o técnico espanhol do Ajax terá de fazer escolhas, já que Steven Berghuis não está presente em Dublin por motivos particulares. Mika Godts, que começou no banco contra o PEC Zwolle por não estar totalmente em forma, também deve ser poupado.

Por isso, Míchel vai começar com Abdellah Ouazane pela ponta esquerda, assim como contra o PEC Zwolle. Pela direita, o treinador começa com Maher Carrizo e, no comando do ataque, como em todos os jogos até agora, Kasper Dolberg será titular.

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Regeer, Klaassen, Gloukh; Ouazane, Dolberg, Carrizo

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