Provável escalação do Ajax: Míchel aponta substituto de Steven Berghuis

O Ajax enfrenta o FC Shelbourne na noite de quinta-feira, na Irlanda. Os Amsterdammers esperam chegar aos playoffs da Conference League e defendem uma vantagem de 3 a 1.
Depois de ter superado o FK Vojvodina com relativa facilidade na segunda fase preliminar, o Shelbourne também foi derrotado sem maiores problemas na Johan Cruijff ArenA na última quinta-feira.
O Ajax desperdiçou um grande número de chances e ainda sofreu um gol na reta final, o que mantém o Shelbourne com um fio de esperança de chegar aos playoffs.
Para isso, os irlandeses terão de vencer Marc ter Stegen pelo menos duas vezes. O goleiro alemão começou debaixo das traves no último fim de semana contra o PEC Zwolle, na vitória por 2 a 0, e deixou boa impressão.
À frente dele, a defesa do Ajax será formada por Owen Wijndal, que entra no lugar de Caio Henrique, Daley Blind, que ganha a preferência sobre Youri Baas, Aaron Bouwman e Lucas Rosa.
No meio-campo, Míchel vai escolher Youri Regeer, Davy Klaassen e Oscar Gloukh. O trio atuou junto até aqui em todos os jogos da Conference League.
No ataque, o técnico espanhol do Ajax terá de fazer escolhas, já que Steven Berghuis não está presente em Dublin por motivos particulares. Mika Godts, que começou no banco contra o PEC Zwolle por não estar totalmente em forma, também deve ser poupado.
Por isso, Míchel vai começar com Abdellah Ouazane pela ponta esquerda, assim como contra o PEC Zwolle. Pela direita, o treinador começa com Maher Carrizo e, no comando do ataque, como em todos os jogos até agora, Kasper Dolberg será titular.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Regeer, Klaassen, Gloukh; Ouazane, Dolberg, Carrizo