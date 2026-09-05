O Ajax enfrenta o PSV neste sábado no primeiro clássico da Vriendenloterij Eredivisie. O técnico Míchel parece não ter muitas surpresas guardadas, como prevê o Voetbalzone. Ajax x PSV começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Marc-André ter Stegen estará no gol na Johan Cruijff ArenA. Lucas Rosa ganha desta vez a preferência na lateral direita, com Caio Henrique ocupando o lado esquerdo. Aaron Bouwman e Youri Baas formam novamente o miolo da defesa de Amsterdã. Assim, Thilo Kehrer, contratado nesta semana, começa no banco.
Amrabat começa como titular
Sofyan Amrabat, apresentado na semana passada, deve começar contra o PSV. Jorthy Mokio garantiu controle e equilíbrio no meio-campo do Ajax nas últimas semanas, mas agora dá um passo atrás. Davy Klaassen leva experiência e capacidade de chegada, enquanto Julian Brandt acrescenta criatividade mais à frente.
Míchel mantém nomes conhecidos no ataque, com Steven Berghuis atuando pelo lado direito. Abdellah Ouazane começa pela esquerda, e Tolu Arokodare, de 1,97 metro, atua como centroavante mais adiantado e referência contra o PSV.
O treinador espanhol ainda conta no setor ofensivo com Oscar Gloukh e Viktor Tsygankov, que ainda esteve ausente contra o Telstar. Rayane Bounida e Simon Adringa não estão à disposição por causa de lesão.
O Ajax ganhou confiança com a vitória por 4 a 0 sobre o Telstar. Com isso, os Amsterdammers estão em quarto lugar, com três pontos de desvantagem para o vice-líder PSV, que atropelou o FC Utrecht e venceu por 6 a 1.
Provável escalação do Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.