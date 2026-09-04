O Ajax enfrenta o PSV no sábado, no primeiro clássico da Vriendenloterij Eredivisie. O técnico Míchel parece não ter muitas surpresas guardadas, como prevê o Voetbalzone. Ajax x PSV começa às 20h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.
Marc-André ter Stegen será o goleiro na Johan Cruijff ArenA. Lucas Rosa recebe desta vez a preferência na lateral direita, com Caio Henrique ocupando o lado esquerdo. Aaron Bouwman e Youri Baas formam novamente o miolo da defesa de Amsterdã. Thilo Kehrer, contratado nesta semana, começa portanto no banco.
Amrabat começa de cara
Sofyan Amrabat, apresentado na semana passada, deve começar contra o PSV. Jorthy Mokio garantiu nas últimas semanas o controle e o equilíbrio no meio-campo do Ajax, mas agora dá um passo atrás. Davy Klaassen leva experiência e capacidade de movimentação, e Julian Brandt, criatividade mais à frente.
Míchel mantém nomes conhecidos no ataque, com Steven Berghuis atuando pela direita. Abdellah Ouazane começa pelo lado esquerdo, e Tolu Arokodare, de 1,97 metro, atua como centroavante mais avançado e referência contra o PSV.
O treinador espanhol também conta no setor ofensivo com Oscar Gloukh, Simon Adingra e Viktor Tsygankov, que ainda esteve ausente contra o Telstar. Rayane Bounida não está à disposição por causa de uma lesão.
O Ajax ganhou confiança com a vitória por 4 a 0 sobre o Telstar. Com isso, o time de Amsterdã ocupa a quarta colocação, com três pontos de desvantagem para o vice-líder PSV, que atropelou o FC Utrecht e venceu por 6 a 1.
Provável escalação do Ajax (4-3-3): Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Amrabat, Klaassen, Brandt; Berghuis, Tolu, Ouazane.