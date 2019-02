Protagonista no Real Madrid, Vinícius Jr dá obrigação a Tite

O meia-atacante fez o seu lance mais bonito e efetivo nesta quarta-feira (13), na vitória por 2 a 1 sobre o Ajax na Champions League

O desempenho defensivo de Sergio Ramos, em seu jogo de número 600 pelo Real Madrid, ajuda a explicar como a equipe espanhola não foi derrotada pelo Ajax, na ida das oitavas de final da Champions League. O capitão foi quase intransponível na defesa. O gol da vitória madridista por 2 a 1, nesta quarta-feira (13), foi marcado por Marco Asensio, que entrou cheio de energia para ter mais finalizações (5) do que passes trocados (4). Mas o toque de arte e efetividade ficou, mais uma vez, na conta de Vinícius Júnior.

No primeiro tempo, a principal oportunidade do Real Madrid foi um chute de longa distância desferido pelo brasileiro e defendido com dificuldade pelo goleiro Onana. Os holandeses tinham volume de jogo maior e ainda tiveram um gol anulado, na primeira intervenção do VAR na história da Champions League, mas o placar ficou inalterado nos 45 minutos iniciais.

O Real voltou melhor na segunda etapa. Pegou a bola para si e pressionou o Ajax, mas o lance que fez toda a diferença aconteceu por volta dos 15 minutos do segundo tempo. Vinícius iniciou a construção da jogada ao recuar a esfera para Sergio Reguilón, que rodou a bola entre outros companheiros antes de lançar o brasileiro em velocidade pela ponta-esquerda.

Vinícius correu e deixou o lateral-direito do Ajax, Noussair Mazraoui, no chão antes de partir para cima do experiente Daley Blind e do promissor De Ligt: acuados, os zagueiros não conseguiram acompanhar a velocidade do camisa 28, centro das atenções na jogada. Esqueceram até que Benzema aparecia livre em um espaço gigante no qual o brasileiro só tocaria antes do francês abrir a contagem para o Real Madrid – o seu 60º tento, que só o coloca atrás de lendas como Raúl, Messi e CR7 na artilharia histórica da Champions.

O Ajax chegou ao empate 15 minutos depois, com Ziyech aproveitando a assistência de David Neres, outro brasileiro a ter brilhado na rodada. A vantagem foi garantida no com Asensio, quando Vinícius Júnior já havia sido substituído na reta final da partida. Mas difícil não colocar o jovem de 18 anos como um dos personagens principais do encontro.

A assistência para Benzema, pessoa mais próxima do jovem desde sua chegada ao Madrid, foi a oitava na temporada – mesmo número de Cristiano Ronaldo em 2017-18. Nenhum outro jogador do Real tem mais passes para gol. Vinícius protagonizou o lance mais bonito e decisivo desde a sua chegada ao futebol europeu. Sua adaptação impressiona não apenas pela pouca idade, mas também pela pressão e expectativa que ele carregava sob os ombros.

Vinícius já pode ser considerado titular deste Real Madrid e, como consequência, também um jogador de Seleção. Nesta sexta-feira (15) parte da comissão técnica do Brasil viajará para a Europa e vai acompanhar, dentre outras coisas, treino e jogo do time espanhol. Tite teria que ser um louco para não convocar o garoto paras os amistosos de março, respectivamente contra Panamá (23/03) e República Tcheca (26).