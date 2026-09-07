‘Protagonista de Ajax x PSV está prestes a encerrar a carreira’

Pol van Boekel vai encerrar a carreira na arbitragem na metade desta temporada. A informação foi dada por Mike Verweij nesta segunda-feira no podcast Kick-off do De Telegraaf.

Van Boekel foi o VAR no sábado durante Ajax x PSV (1 a 3). Após a partida, houve muitas críticas a ele, porque não chamou o árbitro Sander van der Eijk ao monitor depois da falta de Ruben van Bommel em Aaron Bouwman por causa de um possível cartão vermelho.

“O que eu ainda quero dizer...”, começa Verweij. “Pol van Boekel, que, ao que me consta, está a caminho de Porto porque será o VAR de Porto x Manchester City, está prestes a se aposentar do futebol.”

“Acho que a ideia é que ele pare em dezembro ou janeiro. Há alguma discussão sobre se devem seguir com ele ou não. Mas aí você não pode tomar muitas decisões desse tipo, ou, na verdade, deixar de tomá-las.”

Valentijn Driessen, também presente no podcast, acha que a KNVB precisa pensar bem se deve mesmo se despedir de Van Boekel. “Ele é tão bem avaliado”, começa Driessen.

“A UEFA está dando a ele agora o único jogo realmente sério disputado na primeira rodada da Liga dos Campeões. Então a KNVB não vai simplesmente colocá-lo de lado, vai?”

“É algo em que se deve pensar duas vezes. Porque até você ter novamente alguém nessa posição que esteja presente em todos os grandes jogos...”