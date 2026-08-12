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Prorrogação ou pênaltis diretos: como é decidida a Supercopa da Europa?

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
França
England
Áustria

O que dizem os regulamentos da UEFA?

O estádio Red Bull Arena, na cidade austríaca de Salzburgo, se prepara para receber a partida da Supercopa da Europa, nesta quarta-feira, entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, na abertura da nova temporada.

O Paris Saint-Germain conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pelo segundo ano consecutivo, após vencer o Arsenal nos pênaltis, enquanto, do outro lado, o Aston Villa conquistou o título da Liga Europa ao golear o Freiburg (3 a 0).

Muitos se perguntaram como a Supercopa da Europa é decidida em caso de empate. As duas equipes disputam dois tempos extras ou vão diretamente para os pênaltis?

Os regulamentos da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) determinam que, se a partida da Supercopa da Europa terminar empatada após os 90 minutos, as duas equipes não disputarão prorrogação e irão diretamente para os pênaltis.

Essa regra foi aplicada na edição passada, vencida pelo Paris Saint-Germain sobre o Tottenham nos pênaltis, depois que a equipe francesa reagiu nos minutos finais e conseguiu arrancar o empate após estar em desvantagem (2 a 0).

Super Copa da UEFA
PSG crest
PSG
PSG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Os regulamentos da União das Federações Europeias de Futebol permanecem inalterados neste ano e, portanto, o vencedor será decidido diretamente nos pênaltis caso o empate persista em Salzburgo.

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