O estádio Red Bull Arena, na cidade austríaca de Salzburgo, se prepara para receber a partida da Supercopa da Europa, nesta quarta-feira, entre Paris Saint-Germain e Aston Villa, na abertura da nova temporada.

O Paris Saint-Germain conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pelo segundo ano consecutivo, após vencer o Arsenal nos pênaltis, enquanto, do outro lado, o Aston Villa conquistou o título da Liga Europa ao golear o Freiburg (3 a 0).

Muitos se perguntaram como a Supercopa da Europa é decidida em caso de empate. As duas equipes disputam dois tempos extras ou vão diretamente para os pênaltis?

Os regulamentos da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) determinam que, se a partida da Supercopa da Europa terminar empatada após os 90 minutos, as duas equipes não disputarão prorrogação e irão diretamente para os pênaltis.

Essa regra foi aplicada na edição passada, vencida pelo Paris Saint-Germain sobre o Tottenham nos pênaltis, depois que a equipe francesa reagiu nos minutos finais e conseguiu arrancar o empate após estar em desvantagem (2 a 0).

Os regulamentos da União das Federações Europeias de Futebol permanecem inalterados neste ano e, portanto, o vencedor será decidido diretamente nos pênaltis caso o empate persista em Salzburgo.