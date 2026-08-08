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Proposta inglesa ameaça a permanência da arma do Al-Ahli Saudita

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R. Ibanez
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O negócio vai acontecer?

O futuro do brasileiro Roger Ibañez, zagueiro do Al-Ahli, da Arábia Saudita, voltou a entrar no campo das dúvidas, depois que o jogador recebeu uma proposta de um clube da Premier League, em um movimento que pode ameaçar a permanência de um dos elementos mais importantes da defesa do time na próxima temporada.

Segundo o jornalista Mohammed Al-Bukairi, Ibañez, de 27 anos, recebeu uma proposta do Aston Villa por três temporadas, em meio ao interesse do clube inglês em contar com os serviços do zagueiro internacional brasileiro.



As fontes citadas por Al-Bukairi confirmaram que a decisão final passou a estar nas mãos do próprio Ibañez, seja aceitando a proposta inglesa ou permanecendo no Al-Ahli, devendo o jogador definir sua posição antes do fim da atual janela de transferências de verão.

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Isso acontece em um momento em que o Al-Ahli se apega à permanência do zagueiro brasileiro, especialmente porque, nos últimos anos, ele se tornou um dos pilares mais importantes do time, depois de comprovar sua capacidade de jogar sob pressão e apresentar atuações de alto nível nas competições nacionais e continentais.

Outras fontes já haviam indicado que a diretoria do Al-Ahli se movimentou de fato para renovar o contrato de Ibañez, tendo apresentado a ele um pedido verbal após sua participação com a seleção do Brasil na última Copa do Mundo, em uma tentativa de blindar o jogador diante de qualquer proposta externa.

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Mas as negociações não parecem fáceis do ponto de vista financeiro, já que Ibañez pediu a melhoria de seu salário anual de cerca de 8,5 milhões de euros para 10 milhões de euros, o que reflete o desejo do jogador de obter um contrato compatível com seu valor técnico e sua posição dentro do time.

O Al-Ahli continua diante de um verdadeiro teste para manter uma de suas armas defensivas mais importantes; a saída de Ibañez neste momento não seria apenas a partida de um jogador, mas um golpe nos planos do time e em sua estabilidade, especialmente se o zagueiro brasileiro optar por viver a experiência da Premier League e abrir um novo capítulo em sua carreira.

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