Proposta do Palmeiras por Taty Castellanos é com início de pagamento em 2022; veja formato

Verdão oferece US$ 4 milhões parcelados pelo jogador do New York City e aumentou valores justamente por poder iniciar pagamento no próximo ano

A nova proposta do Palmeiras para contratar Valentín "Taty" Castellanos, do New York City, é com início de pagamento em 2022.

Esse formato com começo do pagamento a partir do próximo ano é que permitiu ao Palmeiras aumentar os valores da oferta para 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,5 milhões) por 70% dos direitos, conforme adiantou a Goal.

E segundo nova apuração da Goal, a oferta palmeirense por Castellanos é dividida em quatro parcelas. O clube buscou esse formato para ter fôlego neste ano com os problemas de fluxo de caixa em razão da pandemia de Covid-19.

O Palmeiras aguarda uma resposta do New York City. Existe o desejo de resolver rapidamente a situação, entre outros motivos, pelo prazo de inscrição para a Copa Libertadores. Os clubes têm até este sábado (17), às 19h15 (72 horas antes do início da fase de grupos) para fechar a lista. São até 50 jogadores por equipe.

O jogador de 22 anos vê com bons olhos a possibilidade de se transferir ao Palmeiras e atuar no futebol brasileiro. Na última temporada, ele fez 29 jogos, sete gols e deu duas assistências. O atleta vive a expectativa de defender a seleção da Argentina nas Olimpíadas de Tóquio.

O técnico Abel Ferreira quer um centroavante para disputar posição com Luiz Adriano no elenco. Castellanos poderia ser essa opção, caso a negociação avance.