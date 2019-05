Profecia quebrada: por que Hernanes não engrena no São Paulo 2019?

O meio-campista não está conseguindo ser tão decisivo em sua terceira passagem quanto foi na segunda, em 2017

Quando anunciou a contratação em definitivo de Hernanes, o acreditava que o retorno do meio-campista ajudaria a mudar o time de patamar visando a temporada 2019. Uma avaliação bastante justificável, levando em consideração o histórico do atleta especialmente pelo Tricolor do Morumbi. Mas ainda que tenha ajudado a resolver alguns duelos na campanha do vice-campeonato paulista e feito o gol da vitória por 1 a 0 contra o , no último domingo (12), a impressão geral é de que o ‘Profeta’ não está colocando todos os seus argumentos em campo.

Não é por falta de vontade, como ficou claro no empate sem gols deste domingo (19) contra o . O meio-campista de 33 anos, que vem atuando como meia centralizado no 4-2-3-1 da equipe, não se omitiu. Quando tinha a bola nos pés, era um dos que mais arriscava. O problema parecia ser o tempo. Uma finalização na hora em que o passe seria uma opção melhor, ou praticamente ‘criar’ um espaço através de uma jogada que o adversário jamais esperaria. Em suma: fazer coisas que o Hernanes que todos conhecem estão acostumados.

Quando voltou ao Morumbi em 2017, emprestado pelo Hebei Fortune para ajudar o Tricolor a escapar da ameaça do rebaixamento, Hernanes fez o que dele se esperava. Tirou o time da 18ª posição e, com a ajuda de 9 gols e 3 assistências, deixou a equipe em 13º. Tamanho foi o seu poder decisivo, que foi um dos escolhidos para integrar o meio-campo na seleção do campeonato e também recebeu a tradicional Bola de Prata. Não era nem mesmo exagero cogitar a sua convocação para defender o selecionado de Tite, mas apesar da vontade em permanecer no clube de seu coração o dever profissional o forçou a voltar para o futebol chinês.

PREPARO FÍSICO DEFICIENTE?

Hernanes está há 75 dias sem atuar pelo Hebei Fortune e se o panorama não mudar até o final do ano, o meia trabalhará para deixar a equipe chinesa em 2019. [@yahooesportes] pic.twitter.com/o4ZlWv57Es — Diário Tricolor 🇾🇪 (@Diario_Tricolor) 11 de outubro de 2018

E aí reside um dos fatores que podem ajudar a explicar a dificuldade para Hernanes ser, em 2019, o que sempre foi pelo São Paulo. Quando retornou em 2017, o meio-campista vinha de um ano em que havia defendido a , na , antes de acertar com o Hebei Fortune. Na , disputou somente seis partidas antes de ser anunciado pelo Tricolor. Estava voando fisicamente.

A situação atual é diferente. Hernanes passou toda a temporada 2018 no futebol chinês, que tem um histórico de não entregar jogadores nas suas melhores condições físicas – fruto, talvez, de uma preparação física e ritmo de jogo menos intensos do que os vistos no . Relembre alguns dos nomes que retornaram de lá, e o histórico físico não é dos melhores: o argentino Walter Montillo, por exemplo, não conseguiu jogar no e chegou até mesmo a anunciar sua aposentadoria em 2017. Na atual temporada, Ricardo Goulart está no departamento médico do e, no , Júnior Urso também convive com problemas físicos em meio ao bom desempenho pelo .

RITMO ACELERADO DE UM TIME MAIS JOVEM

Embora tenha dito que está 100% fisicamente, Hernanes já teve problemas de lesão nesta temporada. Isso atrapalha o ritmo de quem deve ser o metrônomo do time, o que fica agravado em uma equipe mais veloz, leve, do que aquela de 2017 – quando Jucilei e Petros eram os volantes às suas costas, lhe dando maior liberdade para chegar na frente. O São Paulo 2019 é rejuvenescido por nomes como Antony e Toró nas pontas, além de Luan, Liziero e Helinho.

EXPECTATIVA

O PROFETA É CARA!🏆🏆🏆

O meia Hernanes recebeu 3 troféus no Prêmio do Brasileirão 2017: 'Melhor Meia', integrando a seleção do campeonato, o de 'Golaço do Brasileirão', e também o de 'Craque da Galera', em votação popular.



Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/jexjQYZ18c — SPFC MAIS! (@spfc_mais) 5 de dezembro de 2017

Um outro fator que também explica este rigor na avaliação sobre Hernanes está na expectativa que cercou o seu retorno. Se em 2017 Hernanes retornou em meio a algumas dúvidas, pelas poucas oportunidades na Juventus e a ida para a China, a memória atual do que o meio-campista fez há dois anos ainda é recente.

Em 16 jogos (considerando , pré-Libertadores e Brasileirão), Hernanes fez 3 gols e deu apenas uma assistência. Contribuiu diretamente para 17% dos 23 tentos anotados pela equipe na parte, digamos, menos difícil da temporada. Um contraste grande em relação aos 37% de participação nas 32 vezes em que o São Paulo estufou as redes adversárias a partir de sua chegada naquele Brasileirão 2017.

Ainda há tempo para mostrar mais. Contudo, a profecia de que Hernanes mudaria o nível deste São Paulo em 2019 até agora não se concluiu.