Principal contratação do Flamengo, Marinho se esforça para assimilar ideias de Paulo Sousa

Principal contratação do Flamengo nesta janela de transferências, Marinho ainda não conseguiu se firmar no time rubro-negro. O atacante chegou recheado de expectativas, mas ainda se esforça para cumprir os pedidos do técnico Paulo Sousa.

Desde que chegou ao clube, ele participou de 6 jogos do Campeonato Carioca e soma 234 minutos em campo, uma média de 39 minutos por partida. Marinho soma um gol, anotado logo na estreia, diante do Boavista, em Volta Redonda.

Apesar da diretoria ter tratado como contratação de peso e a própria torcida, que sempre pede pelo jogador durante os jogos, Marinho não era exatamente o que Paulo Sousa esperava receber na posição. O técnico, inclusive, soube da chegada do atacante quando a negociação com o Santos já estava avançada.

Paulo não veta contratações, apenas indica a diretoria posições e funções nas quais gostaria de te reforços, aponta alguns nomes que julga serem interessantes, mas a decisão final tem ficado nas mãos do departamento de futebol, como no caso de Marinho.

A comissão técnica entende que Marinho encontrou dificuldades para assimilar o jogo posicional e vem trabalhando de forma específica com o atacante nesse sentindo. O jogador tem se mostrado disposto a aprender e os trabalhos são vistos como positivos pelos dois lados.

Diante do Bangu, no próximo sábado (12), no Maracanã, o atacante pode ganhar nova chance e ser titular da equipe. A partida é válida pela última rodada da Taça Guanabara, que já foi conquistada pelo Fluminense.