Primeiro treino de Jorge Jesus no Flamengo tem drone, 'carrinho tático' e grama mais baixa

Novidades chamaram a atenção de quem acompanhou o primeiro dia de trabalho do português com os jogadores no Ninho do Urubu

O técnico Jorge Jesus comandou seu primeiro treino pelo Flamengo nesta quinta-feira (20) e chamou a atenção pelas novidades: drone, carrinho tático, novo corte de grama e novas marcações no campo surpreenderam quem foi ao Ninho do Urubu.

As inovações têm explicação. O drone, comandado por membros da equipe de análise de desempenho do clube, serve para filmar o treino pelo alto e facilitar a análise e correção do posicionamento dos jogadores durante as atividades.

Já o tal "carrinho tático" é um pequeno veículo com uma prancheta acoplada que entra em campo para ajudar nas instruções aos jogadores ou mesmo para levar água até eles.

Eis as novidades de Jorge Jesus no Flamengo:

✅ Drone

✅ Carrinho tático

✅ Corte da grama

✅ Marcação no campo

✅ Sem placas no campo 1 e placas entre o 2 e 3 pic.twitter.com/iCEIJ51R41 — Gigante FLATTᶜʳᶠ (@GiganteFlaTT) June 20, 2019

A ideia foi copiada de Marcelo Bielsa, que popularizou o chamado "Bielsamóvel" quando treinou o na .

A versão do time francês, porém, era mais robusta, tecnológica e contava com câmera e telão:

Jorge Jesus também já havia pedido para o Flamengo diminuir em quatro milímetros a altura da grama do centro de treinamento.

A ideia é fazer a bola correr mais e deixar as trocas de passe mais rápidas.

E não foi a única novidade no campo de jogo: o gramado agora tem marcações que ajudam o jogador em seu posicionamento. Jorge Jesus quer fazer o time agir de forma compacta mas sem que um atleta invada o espaço do outro.

Mais artigos abaixo

Antes de estrear as novidades, Jorge Jesus se reuniu e conversou com os jogadores para discutir sua filosofia de trabalho.

A estreia do treinador será contra o Paranaense no dia 10 de Julho pela Copa do .