Jürgen Klopp, o novo técnico da seleção da Alemanha, se prepara para revelar amanhã, quinta-feira, sua primeira lista de convocados desde que assumiu o comando da "Mannschaft", em meio à tendência de promover mudanças amplas após a decepcionante participação na Copa do Mundo de 2026 e a eliminação precoce diante do Paraguai.

De acordo com o jornal "Bild", a aguardada lista contará com a ausência de um nome de destaque: Leroy Sané, ponta do Galatasaray.

Temporada instável

Klopp deseja iniciar uma nova fase com a seleção alemã, após a decepção na Copa do Mundo e a eliminação precoce no torneio, e tudo indica que Sané será um dos principais nomes a ficar de fora desse projeto.

O jogador, de 30 anos, vive um período instável com o Galatasaray desde sua transferência para o campeonato turco, alternando constantemente entre atuar como titular e ficar no banco de reservas.

O "Bild" apontou que Sané demonstrou seu descontentamento com a diretoria do clube turco em relação à sua situação atual, mas seus números nesta temporada não lhe dão grande vantagem, já que não marcou nem deu assistência em nenhum gol ao longo de 5 partidas no campeonato nacional.

Decepção na Copa do Mundo

Sané também não apresentou o nível esperado dele durante a Copa do Mundo de 2026, apesar de ter sido peça fundamental na equipe do antigo treinador Julian Nagelsmann.

Embora o jogador fosse um dos titulares na escalação da Alemanha, raramente deixou uma marca relevante ao longo do torneio, que terminou com a decepcionante eliminação da seleção.

Assim, tudo indica que o sonho de Sané de retornar às fileiras da seleção alemã sob o comando de Klopp será adiado por enquanto, em um duro golpe para o jogador que disputou 80 partidas internacionais com a camisa da "Mannschaft".

4 confrontos duros

A seleção alemã se prepara para disputar 4 confrontos duros na Liga das Nações da Europa durante a próxima Data Fifa.

A seleção da Alemanha joga contra a Holanda no dia 24 de setembro, enquanto enfrenta a Grécia no dia 27 do mesmo mês.

A seleção alemã encara a Sérvia no dia 1º de outubro, antes de voltar a jogar contra a Grécia no dia 4 do mesmo mês.

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