O internacional marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, entrou no radar de interesses do River Plate, da Argentina, que estuda a possibilidade de contratá-lo durante a próxima janela de transferências, prevendo a saída de seu jovem goleiro Santiago Beltrán.

O jornalista argentino Hernán Castillo revelou que Bounou é o único nome mirado pelo River Plate atualmente para substituir Beltrán, afirmando que o goleiro marroquino é a "primeira, segunda e terceira opção" do clube para essa posição.

Segundo a mesma fonte, a diretoria do River Plate já iniciou contatos e conversas preliminares com o entorno de Bounou, com o objetivo de conhecer sua situação e a possibilidade de abrir negociações sobre sua transferência para o clube argentino na próxima etapa.

O interesse do River Plate em Bounou se baseia em sua vasta experiência no cenário internacional, além de sua conhecida relação com o clube, depois que o goleiro marroquino já havia manifestado o desejo de vestir a camisa do "Millonarios" no futuro.

Bounou havia falado, após a Copa do Mundo, sobre a possibilidade de jogar pelo River Plate, dizendo: "Não depende de mim, mas se surgir a oportunidade em algum momento, será algo bom".

O goleiro marroquino tem contrato com o Al-Hilal até meados de 2028, o que significa que sua saída não estaria dissociada da posição do clube saudita e de quaisquer negociações possíveis entre as duas partes.

O River Plate coloca Bounou atualmente como sua única opção para substituir Beltrán caso ele saia, diante do desejo do clube de reforçar a posição de goleiro com um atleta que possua grande experiência internacional.