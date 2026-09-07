Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava começa em 9 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Prévia da partida

Campeão da Champions League em 2025 e 2026, o PSG inicia a defesa do título na fase de liga contra o Slovan Bratislava.

Getty Images

PSG espera deixar problemas domésticos de lado

Campeão europeu, o PSG começou a nova temporada da Ligue 1 de forma chocante para seus altos padrões. O time não vence há quatro jogos na liga, sequência que vem desde a última temporada. Nesta temporada, somou dois pontos de nove possíveis e estaria em situação ainda pior sem a contribuição em gols do capitão Marquinhos, que marcou em cada uma das duas últimas partidas da equipe. O Slovan também vive má fase, com derrotas em seus dois últimos jogos domésticos, embora esses dois resultados tenham vindo após uma sequência de quatro vitórias no início de sua nova campanha na Super Liga da Eslováquia.

Getty Images





Yaya faz história para técnicos africanos

Ídolo do Man City e da Costa do Marfim, Yaya Toure, agora no comando do Slovan, tornou-se o primeiro técnico africano a levar com sucesso um clube das eliminatórias até a lucrativa fase de liga da Champions League.

Getty Images

Estatísticas-chave e notícias de lesão

O PSG sofreu 2+ gols em quatro jogos consecutivos da Ligue 1 pela primeira vez desde 2005.

Kvicha Kvaratskhelia participou diretamente de 16 gols na UCL na última temporada pelo PSG.

Getty Images

Prováveis escalações

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Notícias dos times e elencos

Luis Enrique não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões no PSG antes desta partida, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento. O cenário do elenco foi moldado de forma significativa pela janela de verão, com Bradley Barcola saindo para o Liverpool e Renato Sanches rescindindo seu contrato, o que significa que são esperadas atualizações no grupo disponível à medida que a partida se aproxima.

O elenco do Slovan Bratislava de Yaya Toure também não tem, neste momento, informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis, e nenhum time titular projetado foi divulgado. Mais notícias das equipes dos dois lados serão adicionadas mais perto do início do jogo.

Forma

O PSG registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Lille, pela Ligue 1, partida em que esteve atrás no placar antes de gols tardios de Vitinha e Marquinhos garantirem um ponto. Antes, nessa sequência, empatou por 2 a 2 com o Rennes e venceu o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da UEFA. Uma derrota por 1 a 0 para o Lens na Supercopa e um empate por 1 a 1 em amistoso com o Manchester United completam a série de cinco partidas. O PSG marcou sete gols e sofreu cinco nesses jogos.

O Slovan Bratislava venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Zemplin Michalovce na elite eslovaca em 30 de agosto. Sua melhor atuação na sequência foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Ruzomberok pela liga em 15 de agosto. Também venceu o NK Celje por 2 a 1 no jogo de volta de seu confronto de classificação para a Champions League e avançou à fase de grupos, após empate por 1 a 1 no jogo de ida. O Bratislava marcou dez gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Os dois clubes se enfrentaram anteriormente em duas ocasiões, ambas na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2011-12. O encontro mais recente aconteceu em 3 de novembro de 2011, quando o PSG venceu por 1 a 0 no Parc des Princes. O primeiro duelo, disputado em 20 de outubro de 2011 em Bratislava, terminou em 0 a 0. Somando os dois jogos, o PSG tem retrospecto superior, com uma vitória e um empate, um gol marcado e nenhum sofrido.

Classificação

Na classificação atual da Champions League, Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava estão empatados na liderança da tabela, cada um ocupando a primeira posição.