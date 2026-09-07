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Prévia de Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava pela Champions League

Liga dos Campeões
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Vitinha

Prévia completa de PSG x Slovan Bratislava na Champions League, em Paris. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências, momento e mais.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain x Slovan Bratislava começa em 9 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Prévia da partida

Campeão da Champions League em 2025 e 2026, o PSG inicia a defesa do título na fase de liga contra o Slovan Bratislava.

PSG Champions LeagueGetty Images

PSG espera deixar problemas domésticos de lado

Campeão europeu, o PSG começou a nova temporada da Ligue 1 de forma chocante para seus altos padrões. O time não vence há quatro jogos na liga, sequência que vem desde a última temporada. Nesta temporada, somou dois pontos de nove possíveis e estaria em situação ainda pior sem a contribuição em gols do capitão Marquinhos, que marcou em cada uma das duas últimas partidas da equipe. O Slovan também vive má fase, com derrotas em seus dois últimos jogos domésticos, embora esses dois resultados tenham vindo após uma sequência de quatro vitórias no início de sua nova campanha na Super Liga da Eslováquia.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images


Yaya faz história para técnicos africanos

Ídolo do Man City e da Costa do Marfim, Yaya Toure, agora no comando do Slovan, tornou-se o primeiro técnico africano a levar com sucesso um clube das eliminatórias até a lucrativa fase de liga da Champions League.

Yaya Toure Slovan Bratislava 2026-27Getty Images

Estatísticas-chave e notícias de lesão

  • O PSG sofreu 2+ gols em quatro jogos consecutivos da Ligue 1 pela primeira vez desde 2005.
  • Kvicha Kvaratskhelia participou diretamente de 16 gols na UCL na última temporada pelo PSG.
FBL-EUR-SUPERCUP-PSG-ASTON VILLAGetty Images

Prováveis escalações

PSG (433): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaire-Emery; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Akliouche, Kvaratskhelia.

Slovan (4231): Takac; Blackman, Bajric, Wimmer, Kozlovsky; Martinez, Pokorny; Barseghyan, Matsuoka, Yirajang; Sporar.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de PSG x Slovan Bratislava

PSG crest
PSG
PSG
Formação
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB

Técnico

  • Luis Enrique

Luis Enrique não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões no PSG antes desta partida, e nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento. O cenário do elenco foi moldado de forma significativa pela janela de verão, com Bradley Barcola saindo para o Liverpool e Renato Sanches rescindindo seu contrato, o que significa que são esperadas atualizações no grupo disponível à medida que a partida se aproxima.

O elenco do Slovan Bratislava de Yaya Toure também não tem, neste momento, informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis, e nenhum time titular projetado foi divulgado. Mais notícias das equipes dos dois lados serão adicionadas mais perto do início do jogo.

Forma

PSG

PSG - Sequência

AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
E2-2
LIL
E2-2
ASM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SLB

SLB - Sequência

CEL
E1-1
FCK
V1-2
CEL
V1-2
ZEM
D1-2
DST
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O PSG registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa contra o Lille, pela Ligue 1, partida em que esteve atrás no placar antes de gols tardios de Vitinha e Marquinhos garantirem um ponto. Antes, nessa sequência, empatou por 2 a 2 com o Rennes e venceu o Aston Villa por 2 a 1 na Supercopa da UEFA. Uma derrota por 1 a 0 para o Lens na Supercopa e um empate por 1 a 1 em amistoso com o Manchester United completam a série de cinco partidas. O PSG marcou sete gols e sofreu cinco nesses jogos.

O Slovan Bratislava venceu dois, empatou um e perdeu dois de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Zemplin Michalovce na elite eslovaca em 30 de agosto. Sua melhor atuação na sequência foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Ruzomberok pela liga em 15 de agosto. Também venceu o NK Celje por 2 a 1 no jogo de volta de seu confronto de classificação para a Champions League e avançou à fase de grupos, após empate por 1 a 1 no jogo de ida. O Bratislava marcou dez gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

PSGEmpateSlovan Bratislava
1
1
0
Liga Europa
PSG badge
PSG
PSG
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
FJ
Liga Europa
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
1Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols0/2
Ambas as equipes marcaram0/2

Os dois clubes se enfrentaram anteriormente em duas ocasiões, ambas na fase de grupos da Liga Europa da UEFA de 2011-12. O encontro mais recente aconteceu em 3 de novembro de 2011, quando o PSG venceu por 1 a 0 no Parc des Princes. O primeiro duelo, disputado em 20 de outubro de 2011 em Bratislava, terminou em 0 a 0. Somando os dois jogos, o PSG tem retrospecto superior, com uma vitória e um empate, um gol marcado e nenhum sofrido.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na classificação atual da Champions League, Paris Saint-Germain e Slovan Bratislava estão empatados na liderança da tabela, cada um ocupando a primeira posição.

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