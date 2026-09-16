Championship - Rodada 8 19 de set. de 2026 - 07:30 The Den

Millwall x West Ham United começa em 19 de setembro de 2026, às 6h30 EST e 10h30 GMT.

Millwall x West Ham United: prévia da Championship

Ferozes rivais londrinos, Millwall e West Ham se enfrentam neste sábado, com os visitantes em grande fase e buscando voltar imediatamente à Premier League na primeira tentativa. Não há qualquer simpatia entre esses times e suas duas torcidas.

Uma batalha real londrina

As torcidas de Millwall e West Ham não se suportam, mas no sábado terão de engolir essa ideia. Esses times não se enfrentam desde 2012, quando o West Ham venceu por 2 a 1 com gols de Carlton Cole e Winston Reid, em um dia no qual o atual técnico do Ipswich Town, Gary O'Neil, entrou pelo West Ham saindo do banco, e um certo Harry Kane fez uma participação como substituto pelo Millwall. Claramente, muita água rolou desde então. Os mandantes de sábado começaram a temporada com três vitórias, um empate e três derrotas e estão apenas quatro pontos atrás da liderança, embora não vençam há três partidas em todas as competições e tenham perdido quatro das últimas seis.

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A esperança segue viva para o West Ham

Jarrod Bowen tem brilhado pelo West Ham até aqui nesta temporada, liderando a divisão com oito chances criadas. O West Ham vai precisar que seu capitão esteja em sua melhor forma se quiser voltar à elite na próxima temporada, e até agora ele vem fazendo exatamente isso pelo líder da tabela. O West Ham tem 14 pontos após sete partidas e divide a liderança com Swansea, Middlesbrough e West Brom. Bowen já soma quatro gols e três assistências nesta temporada, o que faz dele o jogador mais produtivo da Championship ao lado da dupla do Southampton Cyle Larin e Finn Azaz. Kyle Walker-Peters deve seguir na lateral direita depois de substituir o lesionado Joel Veltman na vitória por 6 a 0 sobre o Wrexham, quando deu duas assistências saindo do banco.

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Prováveis escalações

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Notícias das equipes e elencos

O Millwall é comandado por Alex Neil, embora não haja informações confirmadas de lesões ou suspensões disponíveis para os mandantes antes desta partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início do jogo.

O West Ham é comandado por Nuno Espirito Santo, sem notícias confirmadas da equipe atualmente fornecidas para o time visitante. Novas atualizações do elenco são esperadas na preparação para a partida.

Forma

O Millwall registrou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Blackburn Rovers na Championship, e a equipe também sofreu uma derrota por 5 a 1 para o Southampton anteriormente nessa sequência. O único ponto positivo dos Lions foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Bolton Wanderers. O time marcou oito gols e sofreu 14 nesses cinco jogos, com quatro derrotas consecutivas representando uma sequência preocupante de resultados.

O West Ham venceu quatro e empatou um de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória por 6 a 0 sobre o Wrexham, e a equipe também bateu o Bolton Wanderers por 3 a 2 fora de casa e o Derby County por 3 a 0 nessa sequência. O West Ham empatou por 1 a 1 com o Watford em seus únicos pontos desperdiçados. O time marcou 16 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, com quatro vitórias seguidas em suas últimas quatro partidas.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em fevereiro de 2012, quando o West Ham venceu em casa por 2 a 1 na Championship. Nos cinco confrontos anteriores registrados, o West Ham venceu dois, o Millwall venceu um e duas partidas terminaram empatadas. O último encontro no The Den neste conjunto de dados terminou 0 a 0 em setembro de 2011.

Classificação

Na tabela da Championship, o West Ham United aparece em primeiro, enquanto o Millwall é o 13º colocado antes desta partida.