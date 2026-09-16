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Prévia de Millwall x West Ham United pela Championship: rivalidade intensa em Londres

Championship
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West Ham

Prévia completa de Millwall x West Ham na Championship, com dois rivais ferrenhos frente a frente. Falamos de tática, notícias das equipes, forma e mais.

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Championship - Rodada 8
The Den

Millwall x West Ham United começa em 19 de setembro de 2026, às 6h30 EST e 10h30 GMT.

Millwall x West Ham United: prévia da Championship

Ferozes rivais londrinos, Millwall e West Ham se enfrentam neste sábado, com os visitantes em grande fase e buscando voltar imediatamente à Premier League na primeira tentativa. Não há qualquer simpatia entre esses times e suas duas torcidas.

Uma batalha real londrina

As torcidas de Millwall e West Ham não se suportam, mas no sábado terão de engolir essa ideia. Esses times não se enfrentam desde 2012, quando o West Ham venceu por 2 a 1 com gols de Carlton Cole e Winston Reid, em um dia no qual o atual técnico do Ipswich Town, Gary O'Neil, entrou pelo West Ham saindo do banco, e um certo Harry Kane fez uma participação como substituto pelo Millwall. Claramente, muita água rolou desde então. Os mandantes de sábado começaram a temporada com três vitórias, um empate e três derrotas e estão apenas quatro pontos atrás da liderança, embora não vençam há três partidas em todas as competições e tenham perdido quatro das últimas seis.

Bristol City v Millwall - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

A esperança segue viva para o West Ham

Jarrod Bowen tem brilhado pelo West Ham até aqui nesta temporada, liderando a divisão com oito chances criadas. O West Ham vai precisar que seu capitão esteja em sua melhor forma se quiser voltar à elite na próxima temporada, e até agora ele vem fazendo exatamente isso pelo líder da tabela. O West Ham tem 14 pontos após sete partidas e divide a liderança com Swansea, Middlesbrough e West Brom. Bowen já soma quatro gols e três assistências nesta temporada, o que faz dele o jogador mais produtivo da Championship ao lado da dupla do Southampton Cyle Larin e Finn Azaz. Kyle Walker-Peters deve seguir na lateral direita depois de substituir o lesionado Joel Veltman na vitória por 6 a 0 sobre o Wrexham, quando deu duas assistências saindo do banco.

West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

Millwall (4231): Crocombe; Osei-Tutu, Taylor, Cooper, Sturge; Metcalfe, Mazou-Sacko; Sykes, Dykes, Neghli; Arconte.

West Ham (433): Herrick; Walker-Peters, Mavropanos, Morato, Kilman; Bowen, Mukasa, Engels, Solomon; Piroe, Castellanos.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Millwall x West Ham

Técnico

  • A. Neil

O Millwall é comandado por Alex Neil, embora não haja informações confirmadas de lesões ou suspensões disponíveis para os mandantes antes desta partida. Atualizações serão adicionadas mais perto do início do jogo.

O West Ham é comandado por Nuno Espirito Santo, sem notícias confirmadas da equipe atualmente fornecidas para o time visitante. Novas atualizações do elenco são esperadas na preparação para a partida.

Forma

MIL

MIL - Sequência

WRE
D0-3
BOL
V4-0
NEW
D0-1
BLB
D3-1
MID
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
WHU

WHU - Sequência

WOL
V4-2
DER
V3-0
BOL
V2-3
WRE
V6-0
FUL
D2-3
Gol marcado (sofrido)
18/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Millwall registrou uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Blackburn Rovers na Championship, e a equipe também sofreu uma derrota por 5 a 1 para o Southampton anteriormente nessa sequência. O único ponto positivo dos Lions foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Bolton Wanderers. O time marcou oito gols e sofreu 14 nesses cinco jogos, com quatro derrotas consecutivas representando uma sequência preocupante de resultados.

O West Ham venceu quatro e empatou um de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória por 6 a 0 sobre o Wrexham, e a equipe também bateu o Bolton Wanderers por 3 a 2 fora de casa e o Derby County por 3 a 0 nessa sequência. O West Ham empatou por 1 a 1 com o Watford em seus únicos pontos desperdiçados. O time marcou 16 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, com quatro vitórias seguidas em suas últimas quatro partidas.

Histórico do confronto

Confrontos

MillwallEmpateWest Ham
1
2
2
Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
2
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FJ
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
0
West Ham badge
West Ham
WHU
0
FJ
Carabao Cup
West Ham badge
West Ham
WHU
3
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FJ
Championship
West Ham badge
West Ham
WHU
1
Millwall badge
Millwall
MIL
1
FJ
Championship
Millwall badge
Millwall
MIL
1
West Ham badge
West Ham
WHU
0
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em fevereiro de 2012, quando o West Ham venceu em casa por 2 a 1 na Championship. Nos cinco confrontos anteriores registrados, o West Ham venceu dois, o Millwall venceu um e duas partidas terminaram empatadas. O último encontro no The Den neste conjunto de dados terminou 0 a 0 em setembro de 2011.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
West HamWest HamWHU
7421209+1114
V
V
V
V
E
2
SwanseaSwanseaSWA
7421115+614
V
D
E
V
V
3
MiddlesbroughMiddlesbroughMID
74211410+414
E
V
V
E
V
4
West BromwichWest BromwichWBA
7421107+314
E
V
V
E
D
5
Queens Park RangersQueens Park RangersQPR
733185+312
E
E
D
V
V
6
Charlton AthleticCharlton AthleticCHA
733167-112
E
E
D
E
V
7
WolverhamptonWolverhamptonWOL
63211410+411
V
E
D
V
V
8
Lincoln CityLincoln CityLIN
732266011
V
V
E
E
V
9
SouthamptonSouthamptonSOU
7421188+1010
V
V
E
E
V
10
BirminghamBirminghamBIR
7241109+110
V
D
E
E
V
11
MillwallMillwallMIL
73131313010
E
D
V
D
D
12
StokeStokeSTK
73131111010
V
E
V
V
D
13
Bristol CityBristol CityBRC
73131012-210
D
D
V
V
V
14
NorwichNorwichNOR
7304131309
D
V
V
D
V
15
Sheffield UnitedSheffield UnitedSHU
723289-19
D
V
D
V
E
16
BlackburnBlackburnBLB
7223101008
V
D
D
E
D
17
WatfordWatfordWAT
722379-28
D
V
D
D
E
18
PortsmouthPortsmouthPOR
621378-17
E
V
D
D
V
19
WrexhamWrexhamWRE
7142711-47
D
E
E
V
D
20
Bolton WanderersBolton WanderersBOL
7214712-57
V
D
D
D
D
21
CardiffCardiffCAC
7043711-44
D
E
D
D
E
22
Derby CountyDerby CountyDER
7115613-74
D
D
D
V
D
23
PrestonPrestonPNE
7106613-73
D
D
V
D
D
24
BurnleyBurnleyBUR
7034816-83
D
E
D
E
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Championship, o West Ham United aparece em primeiro, enquanto o Millwall é o 13º colocado antes desta partida.

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