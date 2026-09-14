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Carabao Cup
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoBrighton
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Prévia de Manchester United x Brighton na Copa da Liga Inglesa

Carabao Cup
Brighton
Manchester United
B. Fernandes
P. Gross
M. Yalcouye

Prévia completa de Manchester United x Brighton na Copa da Liga Inglesa em Old Trafford.

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Carabao Cup - Rodada 3
Old Trafford

Manchester United x Brighton & Hove Albion começa em 16 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 19:00 GMT.

United tenta se recuperar após a decepção no clássico de Manchester

O United teve uma sequência de resultados bastante irregular. A equipe começou com uma surpreendente derrota por 2 a 0 para o Hull na rodada de abertura e depois saiu atrás contra o Ipswich, mas acabou vencendo por 5 a 2 em um confronto que dominou em Old Trafford. O golaço de Ainsley Maitland-Niles nos acréscimos no Hill Dickinson Stadium fez com que a equipe dividisse os pontos com o Everton em um empate por 2 a 2, apesar de ter ficado na frente duas vezes. Bruno Fernandes brilhou pelo Manchester United, já com três gols e uma assistência nesta temporada, mas se envolveu em polêmica quando bateu de frente com Phil Foden na derrota por 1 a 0 para o Manchester City no domingo. O inglês foi expulso após chutar Fernandes aos 23 minutos, mas o United ainda assim conseguiu perder a partida mesmo com um homem a mais durante três quartos do confronto.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Brighton, que vem marcando muitos gols, acredita em bom resultado em Old Trafford

O Brighton de Fabian Hürzeler tem sido uma equipe de muitos gols nesta temporada. O Brighton marcou 13 gols em seus quatro jogos de Premier League até aqui, com duas vitórias, uma derrota por 4 a 3 em um jogaço em Stamford Bridge e um empate por 1 a 1 com o Leeds. Na última partida, a equipe atropelou o Coventry, que teve um jogador expulso, por 5 a 0, com o astro malinês Malick Yalcoue novamente impressionando na função de camisa 10 e o favorito da torcida Pascal Gross dando duas assistências.

Coventry City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Prováveis escalações

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Brighton (4231): Verbruggen; Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcoue, De Cuyper; Kostoulas.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Manchester United x Brighton

Técnico

  • M. Carrick

Michael Carrick não confirmou a escalação titular do Manchester United antes do jogo da Carabao Cup, e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi fornecida até o momento. Atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

Os detalhes do elenco do Brighton de Fabian Hurzeler também não estão disponíveis no momento. Mais informações sobre a equipe serão adicionadas assim que forem confirmadas antes da partida em Old Trafford.

Forma

MUN

MUN - Sequência

HUL
D2-0
IPS
V5-2
EVE
E2-2
SAB
V4-0
MCI
D0-1
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
BHA

BHA - Sequência

AVL
V4-0
TRO
V4-0
CHE
D4-3
LEE
E1-1
COV
V0-5
Gol marcado (sofrido)
17/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Manchester United chega para este confronto com uma campanha recente mista, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 fora de casa contra o Everton na Premier League, um resultado que teve gosto de derrota depois de o United ter ficado na frente duas vezes. A vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town foi sua atuação recente mais forte, embora a derrota em casa por 2 a 0 para o Hull City no início de agosto tenha levantado dúvidas sobre a consistência defensiva. Ao longo desses cinco jogos, o United marcou 11 gols e sofreu 11.

O Brighton venceu dois, empatou dois e perdeu um de seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa contra o Leeds United na Premier League, e a equipe mostrou força ofensiva com uma vitória por 4 a 0 sobre o Aston Villa e um triunfo por 4 a 0 sobre o Tromsoe na fase classificatória da Conference League. Sua única derrota nessa sequência foi por 4 a 3 fora de casa para o Chelsea. O Brighton marcou 12 gols em seus últimos cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Manchester UnitedEmpateBrighton
2
0
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
FJ
Copa da Inglaterra
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
10Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em 24 de maio de 2026, quando o Brighton venceu o Manchester United por 3 a 0 no Amex, pela Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brighton leva vantagem com três vitórias contra uma do United, com mais uma partida também terminando a favor do Brighton. A única vitória do United nessa sequência foi um triunfo em casa por 4 a 2 pela Premier League em outubro de 2025.

Classificação

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