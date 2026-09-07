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Prévia de Liverpool x Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões

Liga dos Campeões
Liverpool
Atlético de Madrid
D. Simeone
D. Szoboszlai

Prévia completa de Liverpool x Atlético de Madrid na Liga dos Campeões em Anfield. Falamos sobre tática, notícias das equipes, transferências, momento e muito mais.

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Liga dos Campeões - Rodada 1
Anfield

Liverpool x Atletico de Madrid começa em 9 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Prévia da partida

A fase de liga da Champions League começa com o Liverpool, seis vezes campeão europeu, recebendo o Atletico de Madrid de Diego Simeone em Anfield.

Liverpool finalmente engrena na EPL

O Liverpool de Andoni Iraola venceu o Ipswich Town por 2 a 0 na sexta-feira, graças a dois gols de Alexander Isak no primeiro tempo, para conquistar sua primeira vitória na campanha, após dois empates por 2 a 2. A equipe também deu estreia ao reforço de verão de £123 milhões Bradley Barcola, e o francês pode estar de olho em uma vaga como titular aqui contra o Atleti.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Atleti vem de uma sequência de resultados mistos

Os visitantes sofreram uma derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao no fim de semana em LaLiga e seguem atormentados por problemas no ataque. O atacante argentino Julian Álvarez quer sair do clube depois que sua desejada transferência para o Barcelona não se concretizou, enquanto Alexander Sorloth está fora com uma lesão. Tem sido uma sequência irregular de resultados para o técnico Diego Simeone, com a derrota para o Bilbao vindo após uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Sevilla e um empate por 2 a 2 com o Villarreal. Alvarez saiu do banco contra o Bilbao, assim como seu compatriota e reforço de verão Cristian Romero. A dupla pode pintar entre os titulares, já que ambos têm uma experiência valiosa de Premier League.

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRIDGetty Images

Prováveis escalações

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Liverpool x Atlético de Madrid

Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formação
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

Técnico

  • A. Iraola

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, ainda não confirmou uma provável escalação inicial antes da partida, e nenhuma informação sobre lesão ou suspensão está disponível no momento para o time da casa. Atualizações devem ser acrescentadas mais perto do início do jogo.

O técnico do Atletico Madrid, Diego Simeone, de forma semelhante ainda não divulgou notícias da equipe, sem ausências ou suspensões confirmadas listadas nesta etapa. Mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.

Forma

LIV

LIV - Sequência

COM
E0-0
COM
V2-0
NEW
E2-2
NFO
E2-2
IPS
V0-2
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ATM

ATM - Sequência

OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
E2-2
SEV
V1-3
ATH
D3-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Liverpool registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Nottingham Forest na Premier League, e a equipe também empatou por 2 a 2 com o Newcastle United na semana anterior. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso contra o Como, enquanto sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Monaco na pré-temporada. O Liverpool marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco compromissos.

O Atletico Madrid vive fase melhor, com três vitórias nos últimos cinco jogos e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Sevilla em LaLiga, e a equipe também venceu o Malaga por 2 a 0 no início de agosto. Um empate por 2 a 2 com o Villarreal e uma vitória por 2 a 1 em amistoso sobre o Marseille completam uma sequência positiva, com a única derrota vindo contra o Manchester City na pré-temporada. O Atletico marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

Confrontos

LiverpoolEmpateAtlético de Madrid
3
0
2
Liga dos Campeões
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
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Atlético de Madrid
ATM
2
FJ
Liga dos Campeões
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Liverpool
LIV
2
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Atlético de Madrid
ATM
0
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
2
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Liverpool
LIV
3
FJ
Liga dos Campeões
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
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Atlético de Madrid
ATM
3
FJ
Liga dos Campeões
Atlético de Madrid badge
Atlético de Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
9Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre esses times aconteceu na Champions League em 17 de setembro de 2025, quando o Liverpool venceu por 3 a 2 em Anfield. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Champions League, o Liverpool venceu três vezes, contra duas do Atletico. Os encontros anteriores incluem uma vitória do Liverpool por 2 a 0 em Anfield em novembro de 2021, uma vitória do Liverpool por 3 a 2 em Madri em outubro de 2021, uma vitória do Atletico por 3 a 2 em Anfield em março de 2020 e uma vitória do Atletico por 1 a 0 no jogo de ida daquele mesmo confronto em fevereiro de 2020.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na classificação da Champions League, tanto Liverpool quanto Atletico Madrid ocupam atualmente a primeira posição em seus respectivos grupos.

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