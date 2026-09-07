Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 15:00 Anfield

Liverpool x Atletico de Madrid começa em 9 de setembro de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Prévia da partida

A fase de liga da Champions League começa com o Liverpool, seis vezes campeão europeu, recebendo o Atletico de Madrid de Diego Simeone em Anfield.

Liverpool finalmente engrena na EPL

O Liverpool de Andoni Iraola venceu o Ipswich Town por 2 a 0 na sexta-feira, graças a dois gols de Alexander Isak no primeiro tempo, para conquistar sua primeira vitória na campanha, após dois empates por 2 a 2. A equipe também deu estreia ao reforço de verão de £123 milhões Bradley Barcola, e o francês pode estar de olho em uma vaga como titular aqui contra o Atleti.

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Atleti vem de uma sequência de resultados mistos

Os visitantes sofreram uma derrota por 3 a 0 para o Athletic Bilbao no fim de semana em LaLiga e seguem atormentados por problemas no ataque. O atacante argentino Julian Álvarez quer sair do clube depois que sua desejada transferência para o Barcelona não se concretizou, enquanto Alexander Sorloth está fora com uma lesão. Tem sido uma sequência irregular de resultados para o técnico Diego Simeone, com a derrota para o Bilbao vindo após uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Sevilla e um empate por 2 a 2 com o Villarreal. Alvarez saiu do banco contra o Bilbao, assim como seu compatriota e reforço de verão Cristian Romero. A dupla pode pintar entre os titulares, já que ambos têm uma experiência valiosa de Premier League.

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Prováveis escalações

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

Atleti (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubil, Romero, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman; Álvarez, Baena.

Notícias das equipes e elencos

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, ainda não confirmou uma provável escalação inicial antes da partida, e nenhuma informação sobre lesão ou suspensão está disponível no momento para o time da casa. Atualizações devem ser acrescentadas mais perto do início do jogo.

O técnico do Atletico Madrid, Diego Simeone, de forma semelhante ainda não divulgou notícias da equipe, sem ausências ou suspensões confirmadas listadas nesta etapa. Mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Liverpool registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Nottingham Forest na Premier League, e a equipe também empatou por 2 a 2 com o Newcastle United na semana anterior. Sua única vitória nessa sequência veio em um amistoso contra o Como, enquanto sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Monaco na pré-temporada. O Liverpool marcou seis gols e sofreu sete nesses cinco compromissos.

O Atletico Madrid vive fase melhor, com três vitórias nos últimos cinco jogos e uma derrota. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Sevilla em LaLiga, e a equipe também venceu o Malaga por 2 a 0 no início de agosto. Um empate por 2 a 2 com o Villarreal e uma vitória por 2 a 1 em amistoso sobre o Marseille completam uma sequência positiva, com a única derrota vindo contra o Manchester City na pré-temporada. O Atletico marcou nove gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses times aconteceu na Champions League em 17 de setembro de 2025, quando o Liverpool venceu por 3 a 2 em Anfield. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos pela Champions League, o Liverpool venceu três vezes, contra duas do Atletico. Os encontros anteriores incluem uma vitória do Liverpool por 2 a 0 em Anfield em novembro de 2021, uma vitória do Liverpool por 3 a 2 em Madri em outubro de 2021, uma vitória do Atletico por 3 a 2 em Anfield em março de 2020 e uma vitória do Atletico por 1 a 0 no jogo de ida daquele mesmo confronto em fevereiro de 2020.

Classificação

Na classificação da Champions League, tanto Liverpool quanto Atletico Madrid ocupam atualmente a primeira posição em seus respectivos grupos.