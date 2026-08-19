Premier League - Rodada 1 22 de ago. de 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

Brentford x Tottenham Hotspur começa em 22 de agosto de 2026, às 12h30 EST e 17h30 GMT.

Brentford quer ir além

Apenas o saldo de gols impediu os Bees de se classificarem para a Europa em maio, mas o clube fez bons negócios no mercado de transferências. O time gastou mais de £ 60 milhões neste verão, batendo seu recorde de transferência para contratar o meio-campista internacional do Mali Mamadou Sangare, do Lens, além de também adicionar jogadores já comprovados na Premier League, Callum Wilson e Jaidon Anthony, para ampliar suas opções ofensivas.

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Thiago é fundamental

O talismã brasileiro Igor Thiago conseguirá repetir seus feitos heroicos da última temporada? Ele fez o suficiente para conquistar uma vaga na Copa do Mundo pelo Brasil, mas marcou uma vez nos últimos seis jogos de sua equipe, mostrando que o jogador de 27 anos pode ser irregular. Ainda assim, sua marca de 22 gols só foi superada pelos 27 de Erling Haaland.

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Contratação de peso, Sangare chega para dar mais força ao meio-campo dos Bees

Quando o Lens esteve perto de impedir o PSG de conquistar o título da Ligue 1 na última temporada, Mamadou Sangaré foi peça-chave. O meio-campo do Brentford perdeu Jordan Henderson e Christian Nørgaard nas últimas duas temporadas, embora Sangaré ofereça características diferentes. As estatísticas da Opta da última temporada mostraram que apenas Elliot Anderson e Exequiel Palacios, do Bayer Leverkusen, tiveram média superior de recuperações de posse nas cinco principais ligas da Europa. O técnico Andrews está empolgado com sua chegada e disse que ele oferece ao time algo que antes não tinha.

Dependência de bola parada

O Brentford marcou 10 gols em jogadas de bola parada na última temporada, seu menor número, empatado, em uma campanha de Premier League, e apenas três times da divisão tiveram um retrospecto pior. Ainda assim, nenhum clube da divisão foi mais dependente de faltas, escanteios e laterais para gerar finalizações. 41,2% das suas finalizações vieram de situações de bola parada; apenas Union Berlin e Getafe tiveram números mais altos nesse quesito entre as cinco principais ligas da Europa.

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Spurs, que gastou muito, quer esquecer uma horrível temporada 2025-26

As seis chegadas de destaque impressionaram na pré-temporada do Tottenham, que escapou por pouco do temido rebaixamento na última temporada. A nova dupla de meio-campo de £ 185 milhões, formada por Sandro Tonali e Mateus Fernandes, chama a atenção, assim como os defensores Marcos Senesi e Jan Paul van Hecke. Eles podem ser necessários já na rodada de abertura, com o zagueiro Micky van de Ven sem conseguir atuar sequer um segundo na pré-temporada. Pedro Porro, Mohammed Kudus e Destiny Udogie também não participaram da pré-temporada, o que significa que o novo lateral-esquerdo Andy Robertson deve começar jogando. Archie Gray, de 20 anos, pode estar prestes a começar na lateral direita. O jovem versátil foi capitão do clube na pré-temporada após a transferência de Cristian Romero para o Atletico Madrid.

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Prováveis escalações

Brentford (433): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Sangare, Jensen; Ouattara, Thiago, Schade.

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Tonali, Bergvall; Moore, Gallagher, Tel; Richarlison.

Notícias das equipes e elencos

Keith Andrews não poderá contar com Yehor Yarmoliuk e Sepp van den Berg, lesionados, enquanto o Brentford se prepara para a partida de abertura. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e novas atualizações são esperadas mais perto do início do jogo.

O Tottenham chega com uma longa lista de lesionados que vai testar a profundidade do elenco de De Zerbi desde o início. Wilson Odobert, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mateus Fernandes, James Maddison e Dominic Solanke estão fora. Nenhuma provável escalação foi divulgada, e a atividade contínua do clube no mercado de transferências ainda pode alterar o cenário antes do pontapé inicial.

Forma

Os últimos cinco resultados do Brentford mostram duas vitórias, dois empates e uma derrota. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 4 a 2 sobre o Rennes em um amistoso de pré-temporada, enquanto sua última partida da Premier League na temporada passada terminou em empate por 1 a 1 com o Liverpool. Os Bees também empataram por 2 a 2 com o Crystal Palace antes de sofrer uma derrota por 3 a 0 para o Manchester City, com uma vitória por 3 a 0 sobre o West Ham completando essa sequência. Ao longo dessas cinco partidas, o time marcou nove gols e sofreu sete.

Os últimos cinco resultados do Tottenham mostram quatro vitórias e um empate, embora esse retrospecto tenha sido construído quase inteiramente em amistosos de pré-temporada. Sua atuação mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Getafe, enquanto antes disso venceu o Chelsea por 2 a 1 em um amistoso. O Tottenham também registrou vitórias sobre Sydney FC, Auckland FC e Milton Keynes Dons durante seu programa de pré-temporada. A ausência de partidas competitivas torna sua forma difícil de avaliar antes da estreia na Premier League.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes foi um empate sem gols no Gtech Community Stadium, em janeiro de 2026. O Tottenham venceu o jogo do segundo turno por 2 a 0 em casa, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Tottenham venceu três, o Brentford não venceu nenhum, e duas partidas terminaram empatadas, com o Tottenham marcando 10 gols e o Brentford, três nesse período.