Pressionado, Leonardo ainda não corre risco no PSG

“Mudança”, “revolução”, “arrumação”. No dia seguinte à eliminação do PSG em Madri, estas foram as principais palavras para anunciar as intenções do clube parisiense. Nomes dos membros do clube sofrem pressão para abandonar o navio. Obviamente, os nomes de Pochettino, Al-Khelaïfi ou Leonardo foram citados.

Um mês após esta eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o tempo está calmo, ajudado pelos recentes hat-tricks de Kylian Mbappé e pelas promessas de um acordo duradouro do trio "MNM". Se Nasser Al-Khelaïfi parece intocável, Pochettino afirmou recentemente que não era contra continuar a aventura.

E o Leonardo? O brasileiro, cuja clareza da política esportiva é regularmente destacada, assim como as escolhas de contratação não combinadas com os treinadores, também está no olho do furacão.

No entanto, “Leo” continua a ser ativado. Entre seus parentes, é indicado que sua principal missão é estar o mais próximo possível do time principal até conseguir o título e que depois disso, ele se dedicará totalmente à janela de transferências.

Afetado, mas não renunciou após a derrota contra o Real Madrid

O ex-jogador do AC Milan, entretanto, não esperou a conquista do título para já iniciar sua janela de transferências de verão. A respeito de Pogba, os contatos com o atual meio-campista do Manchester United e Mino Raiola existem e continuam. Por outro lado, ele deve retornar ao caso de Ousmane Dembélé assim que o décimo título for conquistado. Enquanto um acordo em princípio existe entre as duas partes.

Poucos dias depois da eliminação frente ao Real Madrid, uma das testemunhas que o conheceu recorda "um Leonardo afetado mas não resignado". Outros falam de uma forma de trabalhar que não mudou e de uma sensação de que nada mudará nos próximos meses.

Se temia por sua posição nos dias seguintes ao retorno de Madri, o brasileiro agora se sente mais calmo e não necessariamente ameaçado. Além do time principal do PSG, trabalha em processos prioritários como o exercício da opção de compra de Nuno Mendes.

Mas especialmente sobre a renovação de Kylian Mbappé e outros três em final do contrato em junho: Xavi Simons, Ismaël Gharbi, Ayman Kari. Sem falar em Warren-Zaire Emery, considerado o maior talento da formação parisiense. Basta dizer que esses casos podem pesar muito no balanço do diretor esportivo.

Do lado de Doha, repetimos como depois de Madri, que nenhuma decisão será tomada antes da aquisição do décimo título de campeão da França. Ao contrário do que tem sido feito no passado, a ideia não é tomar nenhuma decisão precipitada, o que poderia abalar um pouco este frágil edifício. Para falar de revolução, provavelmente será necessário esperar até que Ligue 1 termine.