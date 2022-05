Pressão de Jorge Jesus por volta ao Flamengo desagrada o clube, Paulo Sousa e portugueses

As falas de Jorge Jesus, em bate papo com o jornalista Renato Maurício Prado, caíram como uma "bomba" no mundo do futebol brasileiro e português. No Flamengo, as declarações do técnico foram apontadas como uma tentativa vazia de fazer pressão, em outros cenários, como falta de ética.

Jorge Jesus deu uma espécie de aviso e criticou o trabalho de Paulo Sousa. Em uma das declarações, o Mister disse:

"Quero voltar ao Flamengo, mas não depende só de mim. Posso esperar até dia 20. Depois, tenho que resolver minha vida. Esse time ainda mexe comigo. Me incomoda vê-lo em dificuldade".

Segundo soube a GOAL, a diretoria Rubro-Negra entende que Jorge Jesus tentou desestabilizar o ambiente e teve o efeito contrário. Internamente, muitos dirigentes do clube já eram contra o retorno do técnico e agora ganharam mais argumentos para seguirem se opondo.

A situação causou revolta em Paulo Sousa e seu entorno. As férias de Jorge Jesus no Rio de Janeiro já tinham sido encaradas como afronta por pessoas próximas ao atual técnico do Flamengo. As declarações, então, foram apontadas como extrema falta de técnica.

O tema repercutiu em Portugal e, segundo soube a GOAL, vários técnicos também não aprovaram a postura de Jorge Jesus. Até mesmo pessoas próximas a JJ não entenderam as declarações públicas dele neste momento.

CONFIANÇA NO TRABALHO DE PAULO SOUSA

Diante deste cenário, a diretoria do Flamengo mantém a confiança no trabalho de Paulo Sousa. O desempenho ruim contra o Altos, não teve peso nenhum na avaliação. Já se esperava que não fosse um jogo tão bom pelos atletas poupados e o sentimento é de que no Rio de Janeiro, a atuação será bem diferente.

O empate contra o Talleres, na Argentina, foi visto como um bom resultado. Dirigentes apontaram a dificuldade que é encarar o Talleres, em Cordoba. Com dois jogos no Maracanã, a expectativa é de que o Flamengo confirme o primeiro lugar no grupo H da Copa Libertadores sem sustos.