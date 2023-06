Pressão aumenta após derrota, e Santos estuda demissão de Odair Hellmann

Após o tropeço contra o Corinthians, a pressão sobre o treinador aumentou na Vila Belmiro, e ele pode ser demitido nesta quinta-feira

A pressão sobre o técnico Odair Hellmann aumentou após a derrota do Santos para o Corinthians, na noite dessa quarta-feira (21), na Vila Belmiro. Uma reunião entre o presidente André Rueda e outros dirigentes do clube pode culminar na demissão do técnico ainda nesta quinta-feira (22), como soube a GOAL.

Há incômodo pelo desempenho e pelos resultados obtidos com o técnico — o time ocupa a 13ª posição do Brasileirão e sofreu eliminações em Copa do Brasil e Sul-Americana. No Paulistão, a equipe nem sequer chegou ao mata-mata, caindo ainda na fase de grupos.

A situação incômoda do Santos faz com que a diretoria pense em uma troca no comando técnico. O mandatário do clube decidirá a situação nesta quinta-feira ao lado de outros dirigentes do clube. Já são avaliadas algumas alternativas para o cargo no mercado da bola, mas Odair ainda não foi comunicado sobre a situação.

A decisão sobre o futuro do treinador, que tem contrato na Vila Belmiro até 31 de dezembro de 2023, precisa ser discutida também com o Conselho Gestor. Definições sobre futebol precisam ser submetidas ao órgão colegiado, conforme determinação do regulamento do clube.

Odair Hellmann comandou o Santos em 34 partidas na temporada, com 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. No período, ele teve aproveitamento de 43,13%.