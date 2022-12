Presidente do PSG diz que Messi está feliz, mas admite perder o argentino

Al-Khelaifi garantiu a presença do craque no Parque dos Príncipes até o final da temporada, quando se encerra o contrato

O futuro de Lionel Messi, desde que ele deixou o Barcelona, é sempre um assunto quente. E, faltando praticamente seis meses para o final de seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante ainda tem um futuro incerto, e nem mesmo o presidente do clube garante sua permanência para a próxima temporada.

Por muito tempo Lionel Messi não foi um assunto no mercado da bola. No entanto, depois de 20 anos vestindo a mesma camisa, o craque trocou o Barcelona pelo PSG em 2021 e, desde então, seu futuro é sempre uma questão. Sem a mesma identificação no novo clube, o argentino pode se transferir ao término do vínculo, como já admitiu até mesmo Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris.

Ao falar à La Gazzetta dello Sport sobre alguns de seus jogadores, como o próprio Messi e Kylian Mbappé, na final da Copa do Mundo, Al-Khelaifi aproveitou para tratar sobre a situação de contrato de suas duas estrelas. E, ao que parece, a situação do francês, que esteve próximo do Real Madrid, já está resolvida, enquanto a do camisa 30 ainda é indefinida.

"Leo (Messi) dura pelo menos até o final da temporada. Ambos (ele e Mbappé), na realidade todos os nossos jogadores, estão felizes por jogar no PSG", disse Al-Khelaifi na sua entrevista. "Nenhuma decisão sobre o contrato de Messi será tomada até o próximo ano. O clube e a jogadora vão fazer o que é certo e no melhor interesse de ambas as partes. Estamos todos muito felizes neste momento, o que é ótimo".

Apesar de não confirmar sobre uma possível saída de Messi do Parque dos Príncipes, a fala de Al-Khelaifi deixa tudo um pouco aberto, principalmente quando é colocado que ele fica "pelo menos até o final da temporada", uma vez que este é o limite de seu atual vínculo com o clube.

Já é sabido, inclusive por Messi, que ao final da Copa do Mundo, o PSG deve enviar a ele uma proposta de renovação, que, a princípio, deve ser de mais duas temporadas, como apurou a GOAL. No entanto, além de seu atual clube, outros têm interesse no craque, e podem pintar em breve, entre eles o Inter Miami, gerido por David Beckham.